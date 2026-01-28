Baldur’s Gate 3 niczym Pokemony. Szalone mody do gry, w którym jeden przywraca ponad 1 000 linii dialogowych

Społeczność Baldur’s Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że świat Faerunu wciąż może zaskakiwać, nawet długo po premierze gry. W ostatnich dniach na Nexus Mods pojawiły się dwa głośne projekty, które w zupełnie różny sposób rozszerzają zawartość RPG od Larian Studios. Jeden przywraca wycięte sceny i dialogi z wczesnego dostępu, drugi pozwala… łapać postacie niezależne do magicznych kul, niczym w Pokemonach.

Baldur’s Gate 3 – nowe mody do gry już do sprawdzenia

Mod Early Access Scenes Restored autorstwa HyperspaceTowel przywraca ponad sto rozmów oraz więcej niż tysiąc linii w pełni udźwiękowionych dialogów, które zniknęły pomiędzy wersją z wczesnego dostępu a finalnym wydaniem gry. Najwięcej zmian dotyczy reakcji towarzyszy takich jak Astarion, Posępne Serce, Gale i Lae’zel, choć część kwestii Karlaсh i Wylla również udało się odtworzyć dzięki sprytnemu montażowi istniejących nagrań. Dzięki temu początkowe godziny rozgrywki stają się bogatsze narracyjnie i pełniejsze w interakcjach, szczególnie dla graczy pamiętających wcześniejsze wersje Baldur’s Gate 3.