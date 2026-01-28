Baldur’s Gate 3 niczym Pokemony. Szalone mody do gry, w którym jeden przywraca ponad 1 000 linii dialogowych

Ktoś chętny na złapanie swojego Łupieżcę Umysłów w Poke Balla?
Społeczność Baldur’s Gate 3 po raz kolejny udowadnia, że świat Faerunu wciąż może zaskakiwać, nawet długo po premierze gry. W ostatnich dniach na Nexus Mods pojawiły się dwa głośne projekty, które w zupełnie różny sposób rozszerzają zawartość RPG od Larian Studios. Jeden przywraca wycięte sceny i dialogi z wczesnego dostępu, drugi pozwala… łapać postacie niezależne do magicznych kul, niczym w Pokemonach.
Baldur’s Gate 3 – nowe mody do gry już do sprawdzenia
Mod Early Access Scenes Restored autorstwa HyperspaceTowel przywraca ponad sto rozmów oraz więcej niż tysiąc linii w pełni udźwiękowionych dialogów, które zniknęły pomiędzy wersją z wczesnego dostępu a finalnym wydaniem gry. Najwięcej zmian dotyczy reakcji towarzyszy takich jak Astarion, Posępne Serce, Gale i Lae’zel, choć część kwestii Karlaсh i Wylla również udało się odtworzyć dzięki sprytnemu montażowi istniejących nagrań. Dzięki temu początkowe godziny rozgrywki stają się bogatsze narracyjnie i pełniejsze w interakcjach, szczególnie dla graczy pamiętających wcześniejsze wersje Baldur’s Gate 3.
Twórca zapowiada dalszy rozwój moda, w tym przywracanie kolejnych scen z prologu na pokładzie nautiloida. Warto jednak pamiętać, że najlepiej zainstalować go przed rozpoczęciem nowej rozgrywki i nie usuwać w jej trakcie, ponieważ dodane postacie oraz wydarzenia obozowe są trwale wplecione w strukturę kampanii. Pojawiają się też drobne problemy wizualne, na przykład związane z brodą Gale’a, ale społeczność szybko wskazała dodatkowy mod, który rozwiązuje ten kłopot.
GramTV przedstawia:
Zupełnie inne podejście prezentuje projekt ForKiramay o nazwie Binding Arcane Lattice Lock, w skrócie BALL. Ten mod dodaje do gry przedmiot pozwalający zamykać postacie niezależne w magicznej kuli i wypuszczać je później, albo nie wypuszczać wcale. Mechanika działa zarówno poprzez rzucenie przedmiotu, jak i użycie specjalnego zaklęcia, które przechwytuje cel z dystansu, co bywa bezpieczniejsze dla relacji z neutralnymi bohaterami.
Autor otwarcie ostrzega, że mod nie posiada zabezpieczeń fabularnych. Uwięzienie ważnych postaci może łatwo zniszczyć przebieg historii, a przenoszenie ich pomiędzy aktami grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Mimo to pomysł szybko zdobył popularność, gdyż daje graczom niemal nieograniczoną swobodę w eksperymentowaniu z systemami gry i losem NPCów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!