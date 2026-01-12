Zaloguj się lub Zarejestruj

To nie było decyzją Larian Studios. Usłyszeliśmy o problemach z Baldur's Gate 3

Mikołaj Berlik
2026/01/12 11:00
Studio chciałoby wydać grę na Switchu 2, ale kluczowa decyzja należała do właściciela marki.

Po premierze darmowej aktualizacji Divinity: Original Sin 2 na konsole nowej generacji, w tym Nintendo Switch 2, ponownie pojawiły się pytania o Baldur’s Gate 3 na tej platformie. Podczas sesji AMA na Reddicie głos w tej sprawie zabrał sam Swen Vincke.

Baldur’s Gate 3 – decyzja poza Larian Studios

Jeden z uczestników AMA zapytał, czy Baldur’s Gate 3 może w przyszłości trafić na Nintendo Switch 2. Swen Vincke odpowiedział krótko i jednoznacznie. Studio chciałoby wydać grę na tej platformie, ale decyzja nie należała do Larian Studios.

„Chcielibyśmy, ale to nie była nasza decyzja” przyznał Vincke.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi o Wizards of the Coast, czyli właściciela marki Baldur’s Gate. To właśnie ta firma ma decydujący głos w kwestii platform, na które trafiają kolejne odsłony serii.

Słowa Vincke’a pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami insidera NateTheHate. Według jego informacji pod koniec 2025 roku port Baldur’s Gate 3 na Nintendo Switch 2 nie był w ogóle w produkcji. Źródła miały również wskazywać na napięte relacje Larian Studios z Hasbro i Wizards of the Coast.

Na ten moment nic nie sugeruje, by sytuacja miała się szybko zmienić, choć teoretycznie decyzja może jeszcze zapaść w przyszłości.

Inaczej wygląda sprawa kolejnej gry z serii Divinity. Podczas tej samej sesji AMA twórcy potwierdzili, że Nintendo Switch 2 jest brany pod uwagę jako jedna z platform docelowych. Wynika to z faktu, że marka Divinity w całości należy do Larian Studios.

Studio niedawno wydało Divinity: Original Sin 2 na Switcha 2 i podkreśla, że bardzo ceni tę platformę. W przypadku nowej odsłony decyzja o ewentualnym porcie będzie już zależeć wyłącznie od samych twórców.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:08

To nie dziwi, WotC od kilku lat źle zarządza marką DnD - to nie jest obecnie dobry partner do takich rozmów. Mają obecnie swoją wizję na "digitalizacje" marki i zrobienie z niej tzw' "lifestyle brand", które póki co to albo porażki (ich wirtualna platforma która została uwalona), słaba sprzedaż produktów DnD z najnowszej edycji czy "własny" dział gamedev.




