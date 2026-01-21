Lara Croft mogła wyglądać inaczej. Bohaterka Tomb Raidera niczym postać z Final Fantasy

Ikona gier mogła wyglądać zupełnie inaczej. W sieci ponownie pojawiły się archiwalne materiały pokazujące alternatywną wersję Lara Croft, przygotowaną z myślą o japońskim rynku w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Zamiast znanej, bardziej realistycznej bohaterki, projektanci rozważali stylistykę bliższą temu, co kojarzymy z seriami Street Fighter czy Final Fantasy VII.

Tomb Raider – Japończycy nie chcieli realistycznej wersji Lary Croft i stworzyli swój własny model postaci

Skanami z magazynu Saturn Fan podzielił się jeden z użytkowników w serwisie BlueSky. Na ilustracjach widać Larę z wyraźnie powiększonymi oczami i bardziej mangową estetyką. Szkic prezentuje się efektownie, choć próbny model trójwymiarowy, również zachowany na skanach, zdradza ograniczenia ówczesnej technologii.