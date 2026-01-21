Zaloguj się lub Zarejestruj

Lara Croft mogła wyglądać inaczej. Bohaterka Tomb Raidera niczym postać z Final Fantasy

Radosław Krajewski
2026/01/21 12:50
Nawet w takiej postaci pani archeolog mogłaby zrobić furorę wśród graczy.

Ikona gier mogła wyglądać zupełnie inaczej. W sieci ponownie pojawiły się archiwalne materiały pokazujące alternatywną wersję Lara Croft, przygotowaną z myślą o japońskim rynku w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Zamiast znanej, bardziej realistycznej bohaterki, projektanci rozważali stylistykę bliższą temu, co kojarzymy z seriami Street Fighter czy Final Fantasy VII.

Tomb Raider
Tomb Raider

Tomb Raider – Japończycy nie chcieli realistycznej wersji Lary Croft i stworzyli swój własny model postaci

Skanami z magazynu Saturn Fan podzielił się jeden z użytkowników w serwisie BlueSky. Na ilustracjach widać Larę z wyraźnie powiększonymi oczami i bardziej mangową estetyką. Szkic prezentuje się efektownie, choć próbny model trójwymiarowy, również zachowany na skanach, zdradza ograniczenia ówczesnej technologii.

Do sprawy wrócił współtwórca serii, Paul Douglas, który już wcześniej wspominał o naciskach ze strony japońskiego wydawcy:

Dość późno podczas produkcji pierwszego Tomb Raidera Victor, czyli nasz wydawca w Japonii, uznał, że zachodni projekt postaci nie spodoba się tamtejszym odbiorcom. Przysłali więc faksem własne propozycje, których ostatecznie nie wdrożyliśmy.

Douglas doprecyzował też, jak blisko było do zmiany wyglądu bohaterki w samej grze:

Victor chciało, abyśmy zmienili Larę w rozgrywce tak, by bardziej odpowiadała japońskiej publiczności. Chodziło o większą głowę i oczy. Przykłady przyszły, gdy gra była już na zaawansowanym etapie produkcji.

GramTV przedstawia:

Kluczowy okazał się sprzeciw drugiego twórcy serii, Toby Gard:

Toby bardzo nie chciał zmieniać Lary. W ramach kompromisu poprawiono jedynie ilustracje w instrukcjach i poradnikach. Nie jestem pewien, kto przygotował ten render i rysunki.

Dociekliwi fani dotarli nawet do nazwisk grafików odpowiedzialnych za japońskie materiały. W instrukcji wersji na Segę Saturn pojawiają się Takanori Wada oraz Hiromasa Ota, znany także jako Ohta lub Oota, projektant postaci związany przez lata z firmą Victor. Jeden z rysunków jest nawet podpisany pseudonimem Ohchan.

Po kilkuletniej przerwie seria Tomb Raider powraca w aż trzech nowych produkcjach. Pod koniec ubiegłego roku zapowiedziano dwie nowe gry, czyli Tomb Raider Legacy of Atlantis, będący remake’iem pierwszej części, a także Tomb Raider Catalyst. W przygotowaniu znajduje się także aktorski serial, który niedawno otrzymał pierwsze zdjęcie prezentujące Sophie Turner jako Larę Croft.

Tomb Raider
Tomb Raider
Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/lara-crofts-design-couldve-gone-full-ff7-street-fighter-in-japan-to-appeal-to-audiences-in-the-mid-90s-says-co-creator-but-all-that-was-changed-was-the-manuals-and-guide/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

