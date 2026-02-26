Zaloguj się lub Zarejestruj

Spin-off rewelacyjnego science fiction w pierwszych zdjęciach. Znamy datę premiery oczekiwanego serialu

Radosław Krajewski
2026/02/26 16:20
Spin-off zadebiutuje wraz z zakończeniem nowego sezonu głównego serialu.

Apple rozwija swoje kosmiczne uniwersum For All Mankind. Niedawno platforma zaprezentowała pełny zwiastun piątego sezonu głównego serialu, a teraz podzielili się pierwszymi zdjęciami ze Star City, czyli nadchodzącego spin-offu. Ponadto Apple TV ujawniło datę premiery nowego serialu, który rozpocznie się w ten sam dzień, co zakończy piąty sezon For All Mankind, czyli już 29 maja. Tym samym fani płynnie przejdą z jednej produkcji do drugiej.

Za stworzenie Gwiezdnego miasteczka odpowiadają Ben Nedivi, Matt Wolpert oraz Ronald D. Moore, czyli twórcy odpowiedzialni za sukces For All Mankind. Tym razem historia ponownie zabierze widzów do alternatywnej rzeczywistości wyścigu kosmicznego, lecz wydarzenia zostaną pokazane z zupełnie innej perspektywy. Serial skupi się na scenariuszu, w którym to Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka na Księżyc.

Nowa produkcja pokaże kulisy radzieckiego programu kosmicznego widziane zza żelaznej kurtyny. Twórcy przedstawią życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w cieniu wielkiego projektu. Serial ma ukazać zarówno ambicję i determinację, jak i ogromne ryzyko podejmowane przez ludzi, którzy pchnęli ludzkość ku gwiazdom.

W obsadzie znaleźli się: Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Agnes O’Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies oraz Priya Kansara. Funkcję showrunnerów pełnią Matt Wolpert i Ben Nedivi, którzy są także producentami wykonawczymi obok Ronalda D. Moore’a i Maril Davis z Tall Ship Productions. W gronie producentów znaleźli się również Andrew Chambliss oraz Steve Oster.

Źródło:https://deadline.com/2026/02/star-city-for-all-mankind-spinoff-release-date-photos-apple-1236736613/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

