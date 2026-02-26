Spin-off rewelacyjnego science fiction w pierwszych zdjęciach. Znamy datę premiery oczekiwanego serialu

Apple rozwija swoje kosmiczne uniwersum For All Mankind. Niedawno platforma zaprezentowała pełny zwiastun piątego sezonu głównego serialu, a teraz podzielili się pierwszymi zdjęciami ze Star City, czyli nadchodzącego spin-offu. Ponadto Apple TV ujawniło datę premiery nowego serialu, który rozpocznie się w ten sam dzień, co zakończy piąty sezon For All Mankind, czyli już 29 maja. Tym samym fani płynnie przejdą z jednej produkcji do drugiej.

Gwiezdne Miasteczko – pierwsze zdjęcia i data premiery spin-offu For All Mankind od Apple TV

Za stworzenie Gwiezdnego miasteczka odpowiadają Ben Nedivi, Matt Wolpert oraz Ronald D. Moore, czyli twórcy odpowiedzialni za sukces For All Mankind. Tym razem historia ponownie zabierze widzów do alternatywnej rzeczywistości wyścigu kosmicznego, lecz wydarzenia zostaną pokazane z zupełnie innej perspektywy. Serial skupi się na scenariuszu, w którym to Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka na Księżyc.