Nowe materiały ze Spider-Mana wyciekły. Kolejne spojrzenie na złoczyńców i kostium Pajączka

Sporo nowych grafik z nowego Spider-Mana trafiło do sieci.

Wokół filmu Spider-Man: Brand New Day zrobiło się wyjątkowo gorąco. Do sieci trafiła fala grafik promocyjnych oraz materiałów zza kulis, które mają ujawniać pierwsze szczegóły dotyczące fabuły, przeciwników oraz wyglądu bohaterów. Choć część z nich może okazać się fałszywa, coraz więcej źródeł sugeruje, że przynajmniej część wycieków przedstawia rzeczywiste elementy nadchodzącej produkcji Marvela. Spider-Man: Brand New Day – kolejny wyciek grafik z filmu Jednym z najgłośniejszych przecieków jest rzekome pierwsze spojrzenie na Marvina Jonesa III w roli Tombstone’a. Materiał ma pochodzić bezpośrednio z produkcji lub zaplecza efektów specjalnych, a nie z planu zdjęciowego, co zwiększa jego wiarygodność. Postać wygląda bardzo komiksowo i według spekulacji może być głównym antagonistą filmu, pociągającym za sznurki takich złoczyńców jak Skorpion, Boomerang i Tarantula, których mogliśmy już poznać na wcześniejszym wycieku grafik.

Lonnie Thompson Lincoln, znany jako Tombstone, to brutalny przestępca o nadludzkiej sile i ogromnej odporności na ból, który przez lata ścierał się ze Spider-Manem i Daredevilem. W komiksach zaczynał jako płatny zabójca, a z czasem stał się potężnym bossem przestępczym walczącym o kontrolę nad Nowym Jorkiem. Wczytywanie ramki mediów. Kolejne grafiki promocyjne sugerują także pełne ujawnienie nowej wersji Skorpiona. Projekt ma pochodzić z materiałów marketingowych tworzonych pod produkty i gadżety. Zbroja Maca Gargana wygląda na technologiczny prototyp wzmacniający siłę i szybkość, a najbardziej charakterystycznym elementem jest hydrauliczny ogon. Styl wizualny przypomina podejście znane z Vulture’a i Mysterio, czyli komiksową estetykę połączoną z realizmem MCU. Wczytywanie ramki mediów. Nie mniej emocji wzbudza możliwy powrót Hulka do jego dzikiej formy. W materiałach promocyjnych Zielony Olbrzym ponownie wygląda jak klasyczny Savage Hulk, choć część doniesień sugeruje, że w filmie może pojawić się także jego szara wersja. Insiderzy wskazują, że marketing może celowo wprowadzać w błąd, aby ukryć fabularne niespodzianki. Jednocześnie nowe grafiki pokazują także odświeżony kostium Spider-Mana. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Wyciekł również oficjalny baner promocyjny, który potwierdza obecność kilku przeciwników, w tym Skorpiona, Boomeranga i Tarantuli, oraz samego Hulka. Ich stroje mają być bardzo wierne komiksom, choć fani zastanawiają się, czy Scorpion ostatecznie otrzyma maskę lub hełm. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers. W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova. Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

