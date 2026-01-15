Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszym zdjęciu. Tak wygląda gwiazda serialowego Tomb Raidera od Amazona

Amazon podzielił się pierwszym zdjęciem głównej bohaterki aktorskiej adaptacji Tomb Raidera.

Prime Video zaprezentowało pierwszy materiał z serialowej wersji Tomb Raider, która właśnie rozpoczęła fazę zdjęć. Najważniejszą nowością jest pierwsze ujęcie na Sophie Turner jako Lary Croft. Jak możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu, aktorka nosi charakterystyczny strój bohaterki Tomb Raidera, włącznie z kultowymi okularami. Nie zabraknie także odpowiedniej fryzury z długim warkoczem. Tomb Raider – Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszym zdjęciu z serialu od Amazona Platforma potwierdziła, że produkcja powstaje jako pełnoprawny reboot, który ma na nowo opowiedzieć historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek gier wideo. Serial rozwijany jest od maja 2024 roku, kiedy Prime Video oficjalnie zamówiło projekt. Kilka miesięcy później ujawniono, że to właśnie Turner przejmie kultową rolę najsłynniejszej archeolożki. Aktorka dołącza tym samym do wąskiego grona gwiazd, które wcześniej wcielały się w Larę Croft na ekranie. W kinowych adaptacjach postać tę grały Angelina Jolie oraz Alicia Vikander.

W obsadzie serialu zobaczymy: Sigourney Weaver, Jasona Isaacsa, Jacka Bannona, Johna Heffernana, Billa Patersona, Patersona Josepha, Sashę Luss, Juliette Motamed, Celię Imrie oraz Augusta Wittgensteina.

Za kształt artystyczny serialu odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki oraz producentki wykonawczej. Współshowrunnerem projektu jest Chad Hodge, a za reżyserię odpowiada Jonathan van Tulleken, również zaangażowany w produkcję wykonawczą. Pierwsza gra z serii Tomb Raider zadebiutowała w 1996 roku i bardzo szybko uczyniła Larę Croft ikoną popkultury. Ostatnia pełnoprawna odsłona, Shadow of the Tomb Raider, trafiła na rynek w 2018 roku, a klasyczne części doczekały się w ostatnich latach odświeżonych wersji. Marka nie zwalnia tempa, ponieważ zapowiedziano już dwie nowe gry, Tomb Raider Legacy of Atlantis planowaną na 2026 rok oraz Tomb Raider Catalyst, która ma ukazać się w 2027 roku. Serial powstaje we współpracy z Crystal Dynamics i jest częścią szerszej umowy z Amazon MGM Studios, zakładającej rozwijanie uniwersum Tomb Raider także w innych formatach. Za produkcję odpowiadają Story Kitchen, Crystal Dynamics oraz Amazon MGM Studios, a projekt ma być początkiem nowego etapu dla tej kultowej marki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.