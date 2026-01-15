Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszym zdjęciu. Tak wygląda gwiazda serialowego Tomb Raidera od Amazona

Amazon podzielił się pierwszym zdjęciem głównej bohaterki aktorskiej adaptacji Tomb Raidera.
Prime Video zaprezentowało pierwszy materiał z serialowej wersji Tomb Raider, która właśnie rozpoczęła fazę zdjęć. Najważniejszą nowością jest pierwsze ujęcie na Sophie Turner jako Lary Croft. Jak możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu, aktorka nosi charakterystyczny strój bohaterki Tomb Raidera, włącznie z kultowymi okularami. Nie zabraknie także odpowiedniej fryzury z długim warkoczem.
Tomb Raider – Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszym zdjęciu z serialu od Amazona
Platforma potwierdziła, że produkcja powstaje jako pełnoprawny reboot, który ma na nowo opowiedzieć historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek gier wideo. Serial rozwijany jest od maja 2024 roku, kiedy Prime Video oficjalnie zamówiło projekt. Kilka miesięcy później ujawniono, że to właśnie Turner przejmie kultową rolę najsłynniejszej archeolożki. Aktorka dołącza tym samym do wąskiego grona gwiazd, które wcześniej wcielały się w Larę Croft na ekranie. W kinowych adaptacjach postać tę grały Angelina Jolie oraz Alicia Vikander.
W obsadzie serialu zobaczymy: Sigourney Weaver, Jasona Isaacsa, Jacka Bannona, Johna Heffernana, Billa Patersona, Patersona Josepha, Sashę Luss, Juliette Motamed, Celię Imrie oraz Augusta Wittgensteina.
Za kształt artystyczny serialu odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki oraz producentki wykonawczej. Współshowrunnerem projektu jest Chad Hodge, a za reżyserię odpowiada Jonathan van Tulleken, również zaangażowany w produkcję wykonawczą.
Serial powstaje we współpracy z Crystal Dynamics i jest częścią szerszej umowy z Amazon MGM Studios, zakładającej rozwijanie uniwersum Tomb Raider także w innych formatach. Za produkcję odpowiadają Story Kitchen, Crystal Dynamics oraz Amazon MGM Studios, a projekt ma być początkiem nowego etapu dla tej kultowej marki.