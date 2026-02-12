Kultowa dobranocka powraca w aktorskim filmie. To będzie hit polskich kin

Słynny smok rusza podbić serca widzów na dużym ekranie.
Powstaje nowy film oparty na kultowej niemieckiej dobranocce Tabaluga. Za projekt odpowiada współtwórca postaci, znany muzyk Peter Maffay, który łączy siły z berlińskim producentem Flimmer. Produkcja ma być hybrydą kina aktorskiego i animacji, a jej twórcy planują współczesną opowieść skierowaną do szerokiej publiczności kinowej.
Tabaluga – powstaje aktorski film
Peter Maffay należy do najbardziej rozpoznawalnych niemieckich artystów muzycznych. Sprzedał ponad czterdzieści milionów płyt, a każdy jego album studyjny od 1979 roku trafiał do pierwszej dziesiątki list sprzedaży. Postać Tabalugi powstała w 1983 roku przy współpracy z autorem piosenek dziecięcych Rolfem Zuckowskim, pisarzem Gregorem Rottschalkiem oraz ilustratorem Helme Heine. Od tego czasu mały zielony smok stał się ważną częścią niemieckiej kultury dziecięcej i rozrywkowej, inspirując filmy, muzykę, spektakle teatralne oraz liczne produkty towarzyszące.
Nowy film opowie historię Tabalugi, który spada na Ziemię na meteorycie i zagubiony w świecie ludzi oraz ich zasad wywołuje lawinę problemów, jakie może rozwiązać jedynie odwaga smoczego serca. Twórcy zapowiadają współczesną historię z dużym potencjałem kinowym i nie ukrywają, że projekt może zapoczątkować całą serię. Maffay będzie również zaangażowany w warstwę muzyczną produkcji.
GramTV przedstawia:
Scenariusz przygotowali Viola M. Schmidt oraz Mathias R. Schmidt, doświadczeni twórcy związani z produkcjami dla młodszej widowni. Zdjęcia zaplanowano na zimę 2026 i 2027 roku, a studio Flimmer prezentuje projekt potencjalnym partnerom podczas trwającego wydarzenia branżowego EFM.
W tym filmie podejmujemy próbę nowego podejścia narracyjnego i po raz pierwszy konsekwentnie przenosimy Tabalugę do realistycznego środowiska filmowego. Dwójce autorów udało się przenieść ponadpokoleniowy materiał z przeszłości do współczesności. Najważniejsze wartości postaci Tabalugi pozostały nienaruszone i zostały przełożone na ekscytującą historię stworzoną z myślą o dużym ekranie – powiedział Maffay.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!