Kultowa dobranocka powraca w aktorskim filmie. To będzie hit polskich kin

Radosław Krajewski
2026/02/12 17:30
Słynny smok rusza podbić serca widzów na dużym ekranie.

Powstaje nowy film oparty na kultowej niemieckiej dobranocce Tabaluga. Za projekt odpowiada współtwórca postaci, znany muzyk Peter Maffay, który łączy siły z berlińskim producentem Flimmer. Produkcja ma być hybrydą kina aktorskiego i animacji, a jej twórcy planują współczesną opowieść skierowaną do szerokiej publiczności kinowej.

Tabaluga
Tabaluga

Tabaluga – powstaje aktorski film

Peter Maffay należy do najbardziej rozpoznawalnych niemieckich artystów muzycznych. Sprzedał ponad czterdzieści milionów płyt, a każdy jego album studyjny od 1979 roku trafiał do pierwszej dziesiątki list sprzedaży. Postać Tabalugi powstała w 1983 roku przy współpracy z autorem piosenek dziecięcych Rolfem Zuckowskim, pisarzem Gregorem Rottschalkiem oraz ilustratorem Helme Heine. Od tego czasu mały zielony smok stał się ważną częścią niemieckiej kultury dziecięcej i rozrywkowej, inspirując filmy, muzykę, spektakle teatralne oraz liczne produkty towarzyszące.

Nowy film opowie historię Tabalugi, który spada na Ziemię na meteorycie i zagubiony w świecie ludzi oraz ich zasad wywołuje lawinę problemów, jakie może rozwiązać jedynie odwaga smoczego serca. Twórcy zapowiadają współczesną historię z dużym potencjałem kinowym i nie ukrywają, że projekt może zapoczątkować całą serię. Maffay będzie również zaangażowany w warstwę muzyczną produkcji.

Scenariusz przygotowali Viola M. Schmidt oraz Mathias R. Schmidt, doświadczeni twórcy związani z produkcjami dla młodszej widowni. Zdjęcia zaplanowano na zimę 2026 i 2027 roku, a studio Flimmer prezentuje projekt potencjalnym partnerom podczas trwającego wydarzenia branżowego EFM.

W tym filmie podejmujemy próbę nowego podejścia narracyjnego i po raz pierwszy konsekwentnie przenosimy Tabalugę do realistycznego środowiska filmowego. Dwójce autorów udało się przenieść ponadpokoleniowy materiał z przeszłości do współczesności. Najważniejsze wartości postaci Tabalugi pozostały nienaruszone i zostały przełożone na ekscytującą historię stworzoną z myślą o dużym ekranie – powiedział Maffay.

Tabaluga
Tabaluga
Źródło:https://deadline.com/2026/02/peter-maffay-making-new-tabaluga-movie-1236717159/

Popkultura
film
kino
zdjęcia
live-action
dobranocka
film aktorski
Tabaluga
Peter Maffay
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

