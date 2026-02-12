Kultowa dobranocka powraca w aktorskim filmie. To będzie hit polskich kin

Powstaje nowy film oparty na kultowej niemieckiej dobranocce Tabaluga. Za projekt odpowiada współtwórca postaci, znany muzyk Peter Maffay, który łączy siły z berlińskim producentem Flimmer. Produkcja ma być hybrydą kina aktorskiego i animacji, a jej twórcy planują współczesną opowieść skierowaną do szerokiej publiczności kinowej.

Tabaluga – powstaje aktorski film

Peter Maffay należy do najbardziej rozpoznawalnych niemieckich artystów muzycznych. Sprzedał ponad czterdzieści milionów płyt, a każdy jego album studyjny od 1979 roku trafiał do pierwszej dziesiątki list sprzedaży. Postać Tabalugi powstała w 1983 roku przy współpracy z autorem piosenek dziecięcych Rolfem Zuckowskim, pisarzem Gregorem Rottschalkiem oraz ilustratorem Helme Heine. Od tego czasu mały zielony smok stał się ważną częścią niemieckiej kultury dziecięcej i rozrywkowej, inspirując filmy, muzykę, spektakle teatralne oraz liczne produkty towarzyszące.