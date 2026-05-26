Łączy mrok, teatralność i poetyckie teksty. Zmierzyła się z legendą i została artystką roku

Za nami gala Fryderyków 2026. Największą zwyciężczynią wieczoru została Kasia Lins, ale na scenie nie zabrakło też mocnych nazwisk polskiej alternatywy, hip-hopu i rocka.

Kasia Lins została artystką roku podczas gali Fryderyki 2026. Wokalistka odebrała również nagrodę za album roku w kategorii pop alternatywny za płytę Obywatelka K.L. To projekt szczególny, bo artystka sięgnęła w nim po utwory Republiki i Grzegorza Ciechowskiego, interpretując je na nowo w swoim charakterystycznym, mrocznym stylu.

Ważne wyróżnienie trafiło także do Michała FOX Króla. Producent i kompozytor znany ze współpracy z wieloma polskimi artystami zdobył Fryderyka za najlepszy alternatywny album roku dzięki płycie City Cluster. Nagrodzono również Daniela Blooma za muzykę do filmu Zamach na papieża w reżyserii Władysław Pasikowski .

Wśród zwycięzców znaleźli się też artyści dobrze znani młodszej publiczności. Daria ze Śląska zdobyła nagrodę za singiel w kategorii pop alternatywny/rock za utwór „A może jeszcze się da”, natomiast O.S.T.R. triumfował w kategorii hip-hopowy singiel roku za kawałek „Sam”. Album roku w hip-hopie zgarnął z kolei Pezet za płytę Muzyka popularna.

Na gali nie zabrakło również mocnego akcentu rockowego. Coma została nagrodzona za album metalowy roku, a wyróżnienie w kategorii rock/blues trafiło między innymi do WaluśKraksaKryzys. Jednym z najważniejszych momentów wieczoru było jednak wręczenie Złotego Fryderyka grupie Lady Pank. Zespół od ponad 40 lat pozostaje jedną z ikon polskiego rocka, mając na koncie takie przeboje jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona” czy „Zawsze tam, gdzie ty”.

Drugiego Złotego Fryderyka przyznano pośmiertnie Stanisławowi Sojce — wybitnemu wokaliście i pianiście, który przez lata poruszał się między jazzem, poezją śpiewaną i muzyką rozrywkową. Fryderyki pozostają najważniejszymi nagrodami polskiego rynku muzycznego. Są przyznawane od 1995 roku przez Akademię Fonograficzną, zrzeszającą artystów, producentów i przedstawicieli branży muzycznej.