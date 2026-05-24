Nowy Słoneczny patrol będzie równie „gorący” jak oryginał? Jest pierwsza zapowiedź

Nowy Słoneczny patrol coraz śmielej przypomina o swoim istnieniu. Nowa wersja kultowego serialu zadebiutuje na początku 2027 roki. Ale kampania promocyjna właśnie nabiera rozpędu. W sieci pojawił się właśnie pierwszy teaser serialu, który udostępnił w mediach społecznościowych Stephen Amell — gwiazda nowej produkcji.

Słoneczny patrol w pierwszej zapowiedzi. Powrót do gorącego klimatu oryginału?

Materiał jest bardzo krótki, ale dla fanów marki to pierwszy prawdziwy sygnał, że projekt rzeczywiście nabiera kształtów. I to takich, jakich życzyliby sobie fani. Bo najważniejsze wydaje się to, że twórcy nie zamierzają całkowicie odcinać się od klimatu oryginału. Wręcz wyraźnie się nim inspirują.