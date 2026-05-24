Nowy Słoneczny patrol będzie równie „gorący” jak oryginał? Jest pierwsza zapowiedź

Do tej pory twórcy raczej oszczędnie dawkowali materiały promujące nowego Baywatch. Teraz sytuacja wreszcie zaczyna się zmieniać.
Nowy Słoneczny patrol coraz śmielej przypomina o swoim istnieniu. Nowa wersja kultowego serialu zadebiutuje na początku 2027 roki. Ale kampania promocyjna właśnie nabiera rozpędu. W sieci pojawił się właśnie pierwszy teaser serialu, który udostępnił w mediach społecznościowych Stephen Amell — gwiazda nowej produkcji.
Słoneczny patrol w pierwszej zapowiedzi. Powrót do gorącego klimatu oryginału?
Materiał jest bardzo krótki, ale dla fanów marki to pierwszy prawdziwy sygnał, że projekt rzeczywiście nabiera kształtów. I to takich, jakich życzyliby sobie fani. Bo najważniejsze wydaje się to, że twórcy nie zamierzają całkowicie odcinać się od klimatu oryginału. Wręcz wyraźnie się nim inspirują.
Nowy Słoneczny patrol ma być jednocześnie rebootem i kontynuacją historii znanej z serialu Baywatch emitowanego w latach 1989–2001. Tym razem głównym bohaterem zostanie Hobie Buchanan — syn Mitcha Buchannona granego przed laty przez David Hasselhoff. W dorosłego Hobiego wciela się właśnie Stephen Amell, którego większość widzów kojarzy przede wszystkim z serialu Arrow ze świata DC.
Bohater poszedł śladami ojca i został kapitanem jednostki ratowniczej. Jego życie komplikuje się jednak w momencie, gdy dowiaduje się o istnieniu córki Charlie. Dziewczyna również chce dołączyć do ratowników i kontynuować rodzinną tradycję. Za serial odpowiada Matt Nix. W obsadzie znaleźli się także Shay Mitchell, Noah Beck, Livvy Dunne oraz Brooks Nader. Premiera nowego Słonecznego patrolu została zaplanowana na styczeń 2027 roku. To może być jeden z tych rebootów, wobec których widzowie pozostają jednocześnie bardzo sceptyczni… i bardzo ciekawi.
