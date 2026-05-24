Anne Hathaway ostrzega przed filmem z jej udziałem: "To jest naprawdę złe"

Nowy film Davida Lowery’ego po latach postprodukcji wreszcie trafił do kin. Na razie na rynku zagranicznym, premiera w Polsce jest wciąż niepewna. Problem w tym, że produkcja spotkała się z bardzo mieszanym odbiorem. Mother Mary zarobiło zaledwie około 3 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów. Teraz Hathaway w rozmowie z Elle wróciła wspomnieniami do pracy nad filmem i zdradziła, że poważnie rozważała porzucenie projektu.

To jest naprawdę złe. Nie wiem, czy mogę prosić ludzi, żeby przyszli to obejrzeć.

Aktorka przyznała, że po obejrzeniu pierwszych materiałów była tak załamana, iż rozmawiała nawet z mężem o odejściu z produkcji. Ostatecznie zdecydowała się jednak zostać. Chciała w ten sposób… zachować twarz.

Doszłam do wniosku, że nie byłoby wstydu w tym, gdybym została zwolniona. Ale byłby, gdybym sama zrezygnowała.

Sam film opowiada historię gwiazdy popu próbującej odbudować karierę po skandalach i problemach z uzależnieniem. Bohaterka trafia do projektantki kostiumów, z którą kiedyś była skonfliktowana. Drugą główną rolę zagrała Michaela Coel. Co ciekawe, również sam Lowery przyznawał wcześniej, że praca nad filmem okazała się wyjątkowo trudna.