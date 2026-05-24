Zaloguj się lub Zarejestruj

Anne Hathaway ostrzega przed filmem z jej udziałem: "To jest naprawdę złe"

Jakub Piwoński
2026/05/24 18:30
0
0

Aktorka jest świeżo po sukcesie filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Ale kolejnego filmu ze swoim udziałem wyraźnie się wstydzi.

Anne Hathaway otwarcie przyznała, że podczas pracy nad Mother Mary miała moment poważnego kryzysu. Aktorka po obejrzeniu pierwszych materiałów z filmu była przekonana, że projekt zmierza w katastrofalnym kierunku.

Mother Mary
Mother Mary

Mother Mary – Anne Hathaway chciała odejść z filmu

Nowy film Davida Lowery’ego po latach postprodukcji wreszcie trafił do kin. Na razie na rynku zagranicznym, premiera w Polsce jest wciąż niepewna. Problem w tym, że produkcja spotkała się z bardzo mieszanym odbiorem. Mother Mary zarobiło zaledwie około 3 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów. Teraz Hathaway w rozmowie z Elle wróciła wspomnieniami do pracy nad filmem i zdradziła, że poważnie rozważała porzucenie projektu.

To jest naprawdę złe. Nie wiem, czy mogę prosić ludzi, żeby przyszli to obejrzeć.

Aktorka przyznała, że po obejrzeniu pierwszych materiałów była tak załamana, iż rozmawiała nawet z mężem o odejściu z produkcji. Ostatecznie zdecydowała się jednak zostać. Chciała w ten sposób… zachować twarz.

Doszłam do wniosku, że nie byłoby wstydu w tym, gdybym została zwolniona. Ale byłby, gdybym sama zrezygnowała.

Sam film opowiada historię gwiazdy popu próbującej odbudować karierę po skandalach i problemach z uzależnieniem. Bohaterka trafia do projektantki kostiumów, z którą kiedyś była skonfliktowana. Drugą główną rolę zagrała Michaela Coel. Co ciekawe, również sam Lowery przyznawał wcześniej, że praca nad filmem okazała się wyjątkowo trudna.

GramTV przedstawia:

Siedzę właśnie przy montażu i zastanawiam się: czym właściwie jest ten film?

Reżyser nazwał Mother Mary najtrudniejszym projektem w swojej karierze. I patrząc na kulisy produkcji, trudno się dziwić. Zdjęcia rozpoczęły się jeszcze w 2023 roku, ale później film przechodził przez kolejne poprawki scenariusza, dokrętki i długą postprodukcję. W praktyce prace zakończyły się dopiero pod koniec 2024 roku. Dziś wygląda na to, że chaos za kulisami mocno odbił się także na samym odbiorze filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/24/anne-hathaway-wanted-to-quit-david-lowerys-mother-mary-after-seeing-early-footage-this-is-really-bad

Tagi:

Popkultura
film
premiera
kino
filmy
popkultura
rozczarowanie
pop
Anne Hathaway
David Lowery
aktorka
gwiazda pop
Mother Mary
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112