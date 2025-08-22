Nie żyje Stanisław Sojka. Jego utwory zna cała Polska

“Dlaczego nie mówimy o tym co nas boli otwarcie?”

Sojka urodził się w 1959 roku w Żorach. Jako dziecko śpiewał w chórze, a później rozwijał talent instrumentalny. Przełomem okazały się lata 80., gdy wydał album Blublula, uznany przez krytyków za najlepszą płytę jazzową roku i nagrodzony statusem złotej płyty. To otworzyło mu drogę do koncertów w kraju i za granicą.

Nie żyje Stanisław Sojka – wybitny kompozytor, muzyk, pianista, skrzypek i wokalista. Artysta zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat.

Prawdziwą popularność przyniosły mu jednak lata 90. i przeboje, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wśród nich znalazły się Tolerancja, Cud niepamięci, Tak jak w kinie, Play It Againczy Kiedy jesteś taka bliska. Albumy Acoustic i Neopositive ugruntowały jego pozycję na rynku, a sam artysta dwukrotnie został laureatem nagrody Fryderyka.

Sojka był twórcą wszechstronnym – pisał muzykę filmową, wykonywał piosenki do animacji, w tym polskie wersje utworów z Toy Story. W swojej karierze często sięgał po teksty poetyckie i religijne, nagrywając m.in. sonety Szekspira czy Tryptyk rzymski Jana Pawła II. Łączył jazzową swobodę z popową melodyjnością i duchowym przesłaniem.

Do końca życia pozostawał aktywny artystycznie, nagrywał nowe utwory i występował na scenie. W planach były kolejne koncerty.