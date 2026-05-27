Papa Roach i Hanumankind łączą siły w nowym teledysku do See U In Hell. Tak, to utwór do Devil May Cry od Netflixa

Nowy klip stanowi bardziej mroczną i filmową interpretację utworu. Wcześniej grupa udostępniła wersję opartą głównie na materiałach bezpośrednio z serialu, natomiast teraz postawiono na pełnoprawny teledysk live action, utrzymany w brutalnym, gotyckim klimacie charakterystycznym dla uniwersum Devil May Cry. Dla wielu fanów takie połączenie wydaje się wręcz naturalne. Papa Roach budowało swoją popularność w czasach największego boomu na nu metal, podczas gdy marka Devil May Cry od początku kojarzona była z przesadzoną akcją, demonami, mroczną stylistyką i widowiskową energią. Zestawienie tych dwóch światów sprawia wrażenie bardziej organicznego zderzenia estetyk niż chłodno wykalkulowanej współpracy marketingowej.
Istotną rolę w nowym utworze odgrywa także Hanumankind, którego agresywny styl i intensywna maniera rapowania nadają kompozycji bardziej współczesnego charakteru. Dzięki temu See U In Hell nie jest wyłącznie nostalgicznym powrotem do brzmień początku lat 2000., lecz próbą połączenia klasycznego nu metalu z nowoczesną energią hip-hopu. To również kolejny etap współpracy Papa Roach z marką Devil May Cry. Pierwszy sezon serialowej adaptacji Netfliksa wykorzystywał remix jednego z największych hitów grupy, jakim jest kultowe Last Resort. Produkcja mocno bazowała na nostalgii związanej zarówno z kulturą anime, jak i estetyką gier z przełomu lat 90. i 2000.
W ostatnich latach coraz wyraźniej widać zresztą powrót cięższego rocka i metalu do mainstreamowej popkultury za sprawą anime, platform streamingowych oraz branży gamingowej. Zamiast walczyć o obecność w radiowych playlistach, zespoły pokroju Papa Roach odnajdują nową publiczność właśnie w projektach, które potrzebują dramatycznej, agresywnej i energetycznej muzyki.
