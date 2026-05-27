Papa Roach i Hanumankind łączą siły w nowym teledysku do See U In Hell. Tak, to utwór do Devil May Cry od Netflixa

Zespół Papa Roach opublikował nowy, aktorski teledysk do utworu See U In Hell, nagranego we współpracy z indyjskim raperem Hanumankind. Piosenka powstała na potrzeby drugiego sezonu animowanego serialu Devil May Cry od platformy Netflix. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji tego sezonu.

Nowy klip stanowi bardziej mroczną i filmową interpretację utworu. Wcześniej grupa udostępniła wersję opartą głównie na materiałach bezpośrednio z serialu, natomiast teraz postawiono na pełnoprawny teledysk live action, utrzymany w brutalnym, gotyckim klimacie charakterystycznym dla uniwersum Devil May Cry. Dla wielu fanów takie połączenie wydaje się wręcz naturalne. Papa Roach budowało swoją popularność w czasach największego boomu na nu metal, podczas gdy marka Devil May Cry od początku kojarzona była z przesadzoną akcją, demonami, mroczną stylistyką i widowiskową energią. Zestawienie tych dwóch światów sprawia wrażenie bardziej organicznego zderzenia estetyk niż chłodno wykalkulowanej współpracy marketingowej.