Papa Roach i Hanumankind łączą siły w nowym teledysku do See U In Hell. Tak, to utwór do Devil May Cry od Netflixa

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/27 15:10
Papa Roach oraz Hanumankind prezentują aktorski teledysk do nowego utworu See U In Hell, stworzonego na potrzeby drugiego sezonu Devil May Cry od Netflixa.

Zespół Papa Roach opublikował nowy, aktorski teledysk do utworu See U In Hell, nagranego we współpracy z indyjskim raperem Hanumankind. Piosenka powstała na potrzeby drugiego sezonu animowanego serialu Devil May Cry od platformy Netflix. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji tego sezonu.

Nowy klip stanowi bardziej mroczną i filmową interpretację utworu. Wcześniej grupa udostępniła wersję opartą głównie na materiałach bezpośrednio z serialu, natomiast teraz postawiono na pełnoprawny teledysk live action, utrzymany w brutalnym, gotyckim klimacie charakterystycznym dla uniwersum Devil May Cry. Dla wielu fanów takie połączenie wydaje się wręcz naturalne. Papa Roach budowało swoją popularność w czasach największego boomu na nu metal, podczas gdy marka Devil May Cry od początku kojarzona była z przesadzoną akcją, demonami, mroczną stylistyką i widowiskową energią. Zestawienie tych dwóch światów sprawia wrażenie bardziej organicznego zderzenia estetyk niż chłodno wykalkulowanej współpracy marketingowej.

Istotną rolę w nowym utworze odgrywa także Hanumankind, którego agresywny styl i intensywna maniera rapowania nadają kompozycji bardziej współczesnego charakteru. Dzięki temu See U In Hell nie jest wyłącznie nostalgicznym powrotem do brzmień początku lat 2000., lecz próbą połączenia klasycznego nu metalu z nowoczesną energią hip-hopu. To również kolejny etap współpracy Papa Roach z marką Devil May Cry. Pierwszy sezon serialowej adaptacji Netfliksa wykorzystywał remix jednego z największych hitów grupy, jakim jest kultowe Last Resort. Produkcja mocno bazowała na nostalgii związanej zarówno z kulturą anime, jak i estetyką gier z przełomu lat 90. i 2000.

W ostatnich latach coraz wyraźniej widać zresztą powrót cięższego rocka i metalu do mainstreamowej popkultury za sprawą anime, platform streamingowych oraz branży gamingowej. Zamiast walczyć o obecność w radiowych playlistach, zespoły pokroju Papa Roach odnajdują nową publiczność właśnie w projektach, które potrzebują dramatycznej, agresywnej i energetycznej muzyki. Zobaczcie i posłuchajcie sami:

Źródło:https://bluntmag.com.au/music/papa-roach-see-u-in-hell-video-hanumankind/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

