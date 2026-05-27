One Piece traci koronę. Jujutsu Kaisen oraz Frieren: Beyond Journey’s End detronizują kultowe dzieło

One Piece od lat uchodzi za największą mangę świata i jeden z najważniejszych fenomenów współczesnej popkultury. Seria autorstwa Eiichiro Oda sprzedała się już w ponad 600 milionach egzemplarzy na całym świecie, dzięki czemu nie tylko pozostawała najlepiej sprzedającą się mangą w historii, ale zdołała również wyprzedzić Supermana pod względem liczby sprzedanych komiksów. Przez niemal trzy dekady One Piece wyrosło na globalne zjawisko o skali porównywalnej z największymi markami rozrywkowymi świata. Jujutsu Kaisen detronizuje One Piece Mimo ewidentnych sukcesów, dominacja serii nie jest już tak bezdyskusyjna jak kiedyś. W ostatnich latach manga regularnie traciła pozycję najlepiej sprzedającego się tytułu roku na rzecz nowych hitów rynku. Co prawda w 2025 roku One Piece odzyskało pierwsze miejsce, jednak najnowsze dane pokazują, że w połowie 2026 roku seria ponownie została wyprzedzona przez konkurencję. Firma Oricon, uznawana za najważniejsze źródło statystyk dotyczących japońskiego rynku medialnego, opublikowała właśnie zestawienie najlepiej sprzedających się mang pierwszej połowy 2026 roku. Wyniki okazały się sporym zaskoczeniem.

Choć 114 tom One Piece był jednym z największych sprzedażowych sukcesów serii od wielu lat i bardzo szybko przekroczył próg miliona sprzedanych egzemplarzy, to według danych Oricon manga Frieren: Beyond Journey’s End zdołała minimalnie wyprzedzić dzieło Ody. Frieren sprzedało w pierwszej połowie roku około 1,62 miliona egzemplarzy, podczas gdy One Piece osiągnęło wynik na poziomie 1,6 miliona.

To jednak nie koniec problemów dla wieloletniego lidera rynku. Jeszcze większe liczby wygenerowała marka Jujutsu Kaisen. W oficjalnym rankingu Oricon osobno uwzględniono główną serię oraz Jujutsu Kaisen Modulo. Pierwsza z nich sprzedała około 1,43 miliona egzemplarzy, a druga 1,14 miliona. Łącznie daje to ponad 2,57 miliona sprzedanych tomów związanych z uniwersum Jujutsu Kaisen, co oznacza wynik zdecydowanie wyższy od One Piece. Formalnie Oricon traktuje oba tytuły oddzielnie, jednak dla wielu obserwatorów rynku jest jasne, że cała marka Jujutsu Kaisen osiągnęła obecnie większą sprzedaż niż legendarna seria Ody. Jeszcze kilka lat temu wyprzedzenie One Piece wydawało się praktycznie niemożliwe. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej i doskonale pokazuje, jak mocno zmienił się współczesny rynek mangi. Nowe serie coraz częściej zdobywają gigantyczną popularność w bardzo krótkim czasie, a odbiorcy chętniej sięgają po świeże marki. Nie oznacza to jednak końca dominacji One Piece. Seria nadal ma szansę odzyskać pozycję lidera przed końcem 2026 roku. W ciągu najbliższych miesięcy mają ukazać się jeszcze dwa lub trzy kolejne tomy mangi, co może znacząco zwiększyć całkowity wynik sprzedaży, nawet do około pięciu milionów egzemplarzy na świecie. Tymczasem Frieren: Beyond Journey’s End pozostaje obecnie w przerwie wydawniczej, a główna historia Jujutsu Kaisen została już zakończona. To sprawia, że utrzymanie obecnego tempa sprzedaży przez konkurencyjne marki może okazać się trudniejsze, szczególnie po zakończeniu emisji nowych sezonów anime.