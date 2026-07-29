Kultowy Morrowind odpalony w przeglądarce. Bez instalacji, za to w 60 FPS-ach

Sami twórcy tak opowiadają o tym projekcie:

Przeniesienie go tam wymagało przebudowy tych części silnika, które oczekują środowiska komputerów stacjonarnych. Renderer (OpenSceneGraph) musiał zostać dostosowany do WebGL2, a większość prac nad grafiką poszła w cienie, które nie “skaczą” podczas ruchu, odbicia na wodzie wykonane za pomocą niestandardowego rozmycia shaderów oraz oświetlenie per-pixel. Sprzętowy antyaliasing nie przetrzymuje postprocessingu na WebGL2, więc zamiast tego stosujemy supersampling. Gra utrzymuje stabilne 60 fps, wliczając w to spacer po Balmora, co kiedyś było najgorszym scenariuszem wydajnościowym.

Możesz zacząć od razu od małego, darmowego świata przykładowego albo wczytać własną kopię gry Morrowind. Aplikacja odczytuje pliki bezpośrednio z Twojego dysku za pomocą API File System Access, więc nie ma potrzeby wysyłania wielogigabajtowych danych na serwer, a silnik wykrywa dodatki Tribunal, Bloodmoon oraz wszelkie mody (.esp/.esm/.bsa) znajdujące się w folderze. Zapisy gry pozostają między sesjami, a kontrolery działają. Używaj przeglądarek Chrome, Edge lub Brave na komputerach stacjonarnych.

To pierwsza rzecz, jaką wydaliśmy w Virtastic. Bierzemy stare, natywne oprogramowanie i gry z komputerów stacjonarnych i uruchamiamy je w przeglądarce za pomocą WebAssembly, bez konieczności instalacji. FreeCAD oraz Jagged Alliance 2 są obecnie w fazie podglądu, jeśli chcesz zobaczyć, co jeszcze nadchodzi.