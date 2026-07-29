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Kultowy Morrowind odpalony w przeglądarce. Bez instalacji, za to w 60 FPS-ach

Maciej Petryszyn
2026/07/29 09:00
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24 lata temu na rynek trafił The Elder Scrolls 3: Morrowind. Mowa przy tym o prawdziwej legendzie gamingu.

W momencie premiery gry niewielu posiadło komputery zdolne na uruchomienie tej produkcji. A teraz?

The Elder Scrolls 3: Morrowind
The Elder Scrolls 3: Morrowind

Przeglądarkowy Morrowind

Teraz okazuje się, że w The Elder Scrolls 3: Morrowind zagrać można bez problemu i to nawet niekoniecznie odpalając grę bezpośrednio na komputerze. Otóż powstał projekt, w ramach którego trzeci TES jest możliwy do uruchomienia z pozycji przeglądarki (zalecane są Chrome, Edge lub Brave). Nie trzeba przy tym nawet niczego pobierać – klikamy New Game i z miejsca wskakujemy do rozgrywki w 60 klatkach na sekundę. Wymagane jest jednak posiadanie własnej kopii Morrowinda. Całość działa w oparciu o OpenMW – open-source’owy silnik stworzony przez społeczność moderską specjalnie dla The Elder Scrolls 3.

Sami twórcy tak opowiadają o tym projekcie:

Przeniesienie go tam wymagało przebudowy tych części silnika, które oczekują środowiska komputerów stacjonarnych. Renderer (OpenSceneGraph) musiał zostać dostosowany do WebGL2, a większość prac nad grafiką poszła w cienie, które nie “skaczą” podczas ruchu, odbicia na wodzie wykonane za pomocą niestandardowego rozmycia shaderów oraz oświetlenie per-pixel. Sprzętowy antyaliasing nie przetrzymuje postprocessingu na WebGL2, więc zamiast tego stosujemy supersampling. Gra utrzymuje stabilne 60 fps, wliczając w to spacer po Balmora, co kiedyś było najgorszym scenariuszem wydajnościowym.

Możesz zacząć od razu od małego, darmowego świata przykładowego albo wczytać własną kopię gry Morrowind. Aplikacja odczytuje pliki bezpośrednio z Twojego dysku za pomocą API File System Access, więc nie ma potrzeby wysyłania wielogigabajtowych danych na serwer, a silnik wykrywa dodatki Tribunal, Bloodmoon oraz wszelkie mody (.esp/.esm/.bsa) znajdujące się w folderze. Zapisy gry pozostają między sesjami, a kontrolery działają. Używaj przeglądarek Chrome, Edge lub Brave na komputerach stacjonarnych.

To pierwsza rzecz, jaką wydaliśmy w Virtastic. Bierzemy stare, natywne oprogramowanie i gry z komputerów stacjonarnych i uruchamiamy je w przeglądarce za pomocą WebAssembly, bez konieczności instalacji. FreeCAD oraz Jagged Alliance 2 są obecnie w fazie podglądu, jeśli chcesz zobaczyć, co jeszcze nadchodzi.

GramTV przedstawia:

Wcześniej inny twórca stworzył The Elder Scrolls Travels: Morrowind – wariację na temat TES3 stworzoną z myślą o Nintendo Game Boy Color. W innym modzie The Elder Scrolls 3: Morrowind zostało przeniesione do… Elden Ring. Pytanie natomiast, czy mamy szanse na pełnoprawny remake w stylu Obliviona? Na razie nic tego nie zapowiada, pozostaje zatem czekać na Skywind, czyli odtworzenie Trójki w ramach The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20966-the-elder-scrolls-iii-morrowind-is-now-playable-via-web-browser

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
The Elder Scrolls
Morrowind
TES
gra przeglądarkowa
The Elder Scrolls III: Morrowind
przeglądarki
TES 3
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112