Morrowind przeniesiony na nową platformę. Legendarna gra w 8 bitach

Maciej Petryszyn
2026/02/14 11:20
Ubiegłoroczny remaster The Elder Scrolls 4: Oblivion rozgrzał oczekiwania graczy. Ci chętnie zobaczyliby również inne odsłony TES w nowej wersji.

I oto jest “nowy” The Elder Scrolls 3: Morrowind. Niemniej nie jest to ani remaster, ani tym bardziej remake, a demake.

The Elder Scrolls Travels: Morrowind
The Elder Scrolls Travels: Morrowind

Morrowind na Game Boy Color

Mowa tutaj o projekcie The Elder Scrolls Travels: Morrowind, za którym stoi twórca o nicku Jordanly. To on stworzył darmową, 8-bitową wariację na temat Morrowinda, którą można odpalić na konsoli Nintendo Game Boy Color, którą teraz z powodzeniem można pobrać i przetestować na własną rękę pod tym adresem.

Nie jest to oczywiście The Elder Scrolls 3 w pełnym tego słowa znaczeniu, bo jednak możliwości konsoli i kartridżów są ograniczone. W obrębie produkcji wybierzemy za to rasę – każda z nich ma trzy różne głowy – oraz klasę. Następnie zaś możemy przemierzyć Seyda Neen. Ba, możemy nawet wsiąść na Łazika, pokierować nim samodzielnie i udać się do Vivec.

GramTV przedstawia:

Jak powstanie projektu wspomina sam Jordanly?

Pod koniec czerwca pobrałem na mój telefon pixelartową aplikację i zacząłem się nią bawić. Stworzyłem w stylu 8-bitowego demake’u postacie z gry, w którą akurat grałem. Wcześniej widziałem też i grałem w kilka demake’ów na Gameboy i pomyślałem, że zabawnie byłoby, gdyby był demake Morrowinda. Nie mam żadnego doświadczenia w robieniu gier, ale z jakiegoś powodu postanowiłem spróbować.

The Elder Scrolls Travels: Morrowind to oczywiście ciekawostka, ale za to naprawdę ciekawa. Fani TES-a, którzy z jakiegoś powodu posiadają Game Boy Color, mogą zapoznać się z innym podejściem do ulubionego cyklu. To istotne tym bardziej, że na ewentualny remake czy remaster oryginalnego The Elder Scrolls 3: Morrowind raczej nie mamy co liczyć.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/the-elder-scrolls/this-8-bit-morrowind-from-someone-with-no-experience-with-game-making-will-run-on-your-actual-game-boy-color-and-is-genuinely-kind-of-great/

News
The Elder Scrolls
Morrowind
TES
The Elder Scrolls III: Morrowind
demake
gameboy
Game Boy
Game Boy Color
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

