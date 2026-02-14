Morrowind przeniesiony na nową platformę. Legendarna gra w 8 bitach

I oto jest “nowy” The Elder Scrolls 3: Morrowind. Niemniej nie jest to ani remaster, ani tym bardziej remake, a demake.

Morrowind na Game Boy Color

Mowa tutaj o projekcie The Elder Scrolls Travels: Morrowind, za którym stoi twórca o nicku Jordanly. To on stworzył darmową, 8-bitową wariację na temat Morrowinda, którą można odpalić na konsoli Nintendo Game Boy Color, którą teraz z powodzeniem można pobrać i przetestować na własną rękę pod tym adresem.