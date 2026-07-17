Bethesda wreszcie mówi o The Elder Scrolls 6. Następca Skyrima jest głównym priorytetem

Wątpiliście w to, że w temacie The Elder Scrolls 6 faktycznie się cokolwiek dzieje? Bethesda stara się te wątpliwości rozwiać.

W tym celu opublikowano rozległy komunikat. A nowa odsłona TES była jednym z jego tematów.

TES 6 idzie na tapet

Tak więc i owszem – The Elder Scrolls 6 nadal powstaje i to na silniku Creation Engine 3, czyli tym samym, na którym działał Starfield. – Nasze zespoły rozwijają obecnie The Elder Scrolls 6 oraz Fallouta 5 na silniku Creation Engine 3 – wspólnej platformie technologicznej, którą budujemy od momentu premiery Starfielda. Pozwala ona naszym studiom na jednoczesne wspieranie wielu projektów dzięki nowym narzędziom, renderowaniu i systemom, które definiują nasze gry – możemy wyczytać w oświadczeniu Bethesdy. Niby niewiele, ale sam fakt, że studio zabrało głos w temacie następcy Skyrima to już spora zmiana po długim milczeniu.