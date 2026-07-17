Bethesda wreszcie mówi o The Elder Scrolls 6. Następca Skyrima jest głównym priorytetem

Wątpiliście w to, że w temacie The Elder Scrolls 6 faktycznie się cokolwiek dzieje? Bethesda stara się te wątpliwości rozwiać.
W tym celu opublikowano rozległy komunikat. A nowa odsłona TES była jednym z jego tematów.
TES 6 idzie na tapet
Tak więc i owszem – The Elder Scrolls 6 nadal powstaje i to na silniku Creation Engine 3, czyli tym samym, na którym działał Starfield. – Nasze zespoły rozwijają obecnie The Elder Scrolls 6 oraz Fallouta 5 na silniku Creation Engine 3 – wspólnej platformie technologicznej, którą budujemy od momentu premiery Starfielda. Pozwala ona naszym studiom na jednoczesne wspieranie wielu projektów dzięki nowym narzędziom, renderowaniu i systemom, które definiują nasze gry – możemy wyczytać w oświadczeniu Bethesdy. Niby niewiele, ale sam fakt, że studio zabrało głos w temacie następcy Skyrima to już spora zmiana po długim milczeniu.
– The Elder Scrolls 6 to nasz główny priorytet deweloperski na dzień dzisiejszy – większość naszego zespołu pracuje obecnie nad kolejnym rozdziałem tej serii. Z ponad 65 milionami sprzedanych egzemplarzy, gracze wciąż eksplorują Skyrima 15 lat po premierze, ale wiemy, że oczekiwanie na sequel bardzo się dłuży – dodali przedstawiciele ekipy z Rockville. Przypomnijmy, że TES 6 oficjalnie zapowiedziano jeszcze podczas E3 w 2018 roku, co oznacza, że od tejże zapowiedzi minęło już 8 lat. Tymczasem nadal o grze wiemy stosunkowo niewiele.