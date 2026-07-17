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Bethesda wreszcie mówi o The Elder Scrolls 6. Następca Skyrima jest głównym priorytetem

Maciej Petryszyn
2026/07/17 18:41
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Wątpiliście w to, że w temacie The Elder Scrolls 6 faktycznie się cokolwiek dzieje? Bethesda stara się te wątpliwości rozwiać.

W tym celu opublikowano rozległy komunikat. A nowa odsłona TES była jednym z jego tematów.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

TES 6 idzie na tapet

Tak więc i owszem – The Elder Scrolls 6 nadal powstaje i to na silniku Creation Engine 3, czyli tym samym, na którym działał Starfield. – Nasze zespoły rozwijają obecnie The Elder Scrolls 6 oraz Fallouta 5 na silniku Creation Engine 3 – wspólnej platformie technologicznej, którą budujemy od momentu premiery Starfielda. Pozwala ona naszym studiom na jednoczesne wspieranie wielu projektów dzięki nowym narzędziom, renderowaniu i systemom, które definiują nasze gry – możemy wyczytać w oświadczeniu Bethesdy. Niby niewiele, ale sam fakt, że studio zabrało głos w temacie następcy Skyrima to już spora zmiana po długim milczeniu.

The Elder Scrolls 6 to nasz główny priorytet deweloperski na dzień dzisiejszy – większość naszego zespołu pracuje obecnie nad kolejnym rozdziałem tej serii. Z ponad 65 milionami sprzedanych egzemplarzy, gracze wciąż eksplorują Skyrima 15 lat po premierze, ale wiemy, że oczekiwanie na sequel bardzo się dłuży – dodali przedstawiciele ekipy z Rockville. Przypomnijmy, że TES 6 oficjalnie zapowiedziano jeszcze podczas E3 w 2018 roku, co oznacza, że od tejże zapowiedzi minęło już 8 lat. Tymczasem nadal o grze wiemy stosunkowo niewiele.

GramTV przedstawia:

Oczywiście Fallout 5 tylko jedna z rzeczy ogłoszonych przez Bethesdę w długim wpisie. W tym padają również słowa m.in. na temat remasterów Fallout 3 i Fallout: New Vegas czy też Fallout 5.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 19:34

Wygląda na to że przyszedł ktoś z microsoftu i postawił im ultimatum, przyśpieszacie produkcję albo dopiszemy was do już bardzo długiej listy do odstrzału 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112