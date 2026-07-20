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Trzęsienie ziemi w polskich strukturach Xboxa i Bethesdy. To kolejne skutki zwolnień w Microsofcie

Jakub Piwoński
2026/07/20 12:00
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Po fali globalnych zwolnień pojawiły się informacje, że redukcje objęły również polskie zespoły Xboxa i Bethesdy. Kilku wieloletnich pracowników potwierdziło już swoje odejście.

Fala zwolnień przeprowadzona przez Microsoft nadal odbija się echem w branży gier. Po informacjach o zmianach w studiach należących do Xboxa pojawiły się również doniesienia dotyczące polskiego rynku. Według osób związanych z branżą znaczące redukcje miały objąć także lokalne struktury Xbox Polska i Bethesda Polska.

Xbox
Xbox

Polscy pracownicy żegnają się z Xboxem i Bethesdą

Temat nagłośnił dziennikarz Dawid Kosiński, który przekazał, że Microsoft miał zakończyć działalność polskich zespołów odpowiedzialnych za marki Xbox i Bethesda. Choć firma nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień, w mediach społecznościowych i serwisie LinkedIn pojawiły się wpisy kilku pracowników informujących o zakończeniu współpracy.

Z firmą po blisko czterech latach pożegnał się Marcin “doombek” Dąbkowski, specjalista od PR związany z Bethesdą Polska, a wcześniej dziennikarz Filmwebu. O swoim odejściu poinformował również community manager Łukasz Leśniewski. Z kolei Piotr Szychowski przekazał, że rozstaje się z marką Xbox po niemal jedenastu latach.

Dawid Kosiński określił to w mediach społecznościowych dość dosadnym sformułowaniem:

GramTV przedstawia:

Xbox Polska i Bethesda Polska zaorane. Microsoft po prostu zawinął całe działy, zwolnił ludzi i tyle.

Na ten moment Microsoft nie potwierdził, że polskie oddziały zostały całkowicie zlikwidowane. Skala odejść sugeruje jednak, że globalna restrukturyzacja objęła również lokalne zespoły odpowiedzialne za działania marketingowe i komunikacyjne w Polsce. Informacje wpisują się w szerszy plan restrukturyzacji Microsoftu. W ostatnich tygodniach firma ogłosiła kolejną falę zwolnień obejmującą około 3200 pracowników, która dotknęła zarówno zespoły Xboxa, jak i należące do niego studia deweloperskie.

Tagi:

News
Microsoft
Bethesda
zwolnienia
studio
Xbox
restrukturyzacja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112