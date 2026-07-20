Trzęsienie ziemi w polskich strukturach Xboxa i Bethesdy. To kolejne skutki zwolnień w Microsofcie

Po fali globalnych zwolnień pojawiły się informacje, że redukcje objęły również polskie zespoły Xboxa i Bethesdy. Kilku wieloletnich pracowników potwierdziło już swoje odejście.

Fala zwolnień przeprowadzona przez Microsoft nadal odbija się echem w branży gier. Po informacjach o zmianach w studiach należących do Xboxa pojawiły się również doniesienia dotyczące polskiego rynku. Według osób związanych z branżą znaczące redukcje miały objąć także lokalne struktury Xbox Polska i Bethesda Polska.

Polscy pracownicy żegnają się z Xboxem i Bethesdą

Temat nagłośnił dziennikarz Dawid Kosiński, który przekazał, że Microsoft miał zakończyć działalność polskich zespołów odpowiedzialnych za marki Xbox i Bethesda. Choć firma nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień, w mediach społecznościowych i serwisie LinkedIn pojawiły się wpisy kilku pracowników informujących o zakończeniu współpracy.