Trzęsienie ziemi w polskich strukturach Xboxa i Bethesdy. To kolejne skutki zwolnień w Microsofcie

Po fali globalnych zwolnień pojawiły się informacje, że redukcje objęły również polskie zespoły Xboxa i Bethesdy. Kilku wieloletnich pracowników potwierdziło już swoje odejście.
Fala zwolnień przeprowadzona przez Microsoft nadal odbija się echem w branży gier. Po informacjach o zmianach w studiach należących do Xboxa pojawiły się również doniesienia dotyczące polskiego rynku. Według osób związanych z branżą znaczące redukcje miały objąć także lokalne struktury Xbox Polska i Bethesda Polska.
Polscy pracownicy żegnają się z Xboxem i Bethesdą
Temat nagłośnił dziennikarz Dawid Kosiński, który przekazał, że Microsoft miał zakończyć działalność polskich zespołów odpowiedzialnych za marki Xbox i Bethesda. Choć firma nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień, w mediach społecznościowych i serwisie LinkedIn pojawiły się wpisy kilku pracowników informujących o zakończeniu współpracy.
Z firmą po blisko czterech latach pożegnał się Marcin “doombek” Dąbkowski, specjalista od PR związany z Bethesdą Polska, a wcześniej dziennikarz Filmwebu. O swoim odejściu poinformował również community manager Łukasz Leśniewski. Z kolei Piotr Szychowski przekazał, że rozstaje się z marką Xbox po niemal jedenastu latach.
Dawid Kosiński określił to w mediach społecznościowych dość dosadnym sformułowaniem:
GramTV przedstawia:
Xbox Polska i Bethesda Polska zaorane. Microsoft po prostu zawinął całe działy, zwolnił ludzi i tyle.
Na ten moment Microsoft nie potwierdził, że polskie oddziały zostały całkowicie zlikwidowane. Skala odejść sugeruje jednak, że globalna restrukturyzacja objęła również lokalne zespoły odpowiedzialne za działania marketingowe i komunikacyjne w Polsce. Informacje wpisują się w szerszy plan restrukturyzacji Microsoftu. W ostatnich tygodniach firma ogłosiła kolejną falę zwolnień obejmującą około 3200 pracowników, która dotknęła zarówno zespoły Xboxa, jak i należące do niego studia deweloperskie.
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