Skywind nadal powstaje. Większość projektu ma być ukończona nawet w 90%

Jeżeli zwątpiliście, czy Skywind kiedykolwiek powstanie, twórcy moda chcą was uspokoić. Oto bowiem pojawiło się obszerne podsumowanie tego, co udało się dotychczas zrobić.

Projekt ten zapowiedziano jeszcze w 2012 roku. Jego założeniem było przeniesienie The Elder Scrolls 3: Morrowind na silnik The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Skywind ma się dobrze i w wielu aspektach jest bliski ukończenia

W nowym materiale twórcy z TES Renewal Project przypisali każdemu elementowi w Skywind procentowy poziom ukończenia. To daje wyraźnie do zrozumienia, na jak bardzo zaawansowanym etapie są te prace po 14 latach. W większości przypadków mowa o stopniu ukończenia w do 70 do nawet 90%. Niemniej są też pola, na których zostało wiele do zrobienia. To przede wszystkim udźwiękowienie, które oszacowano na 65%, a także mastering głosów, wykonany w zaledwie 12%. Sami moderzy mówią jednak, że to ewenement i swoisty wyjątek od reguły. Ponadto zespół pracuje nad usprawnieniem produkcji.