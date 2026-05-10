Skywind nadal powstaje. Większość projektu ma być ukończona nawet w 90%

Maciej Petryszyn
2026/05/10 16:30
Jeżeli zwątpiliście, czy Skywind kiedykolwiek powstanie, twórcy moda chcą was uspokoić. Oto bowiem pojawiło się obszerne podsumowanie tego, co udało się dotychczas zrobić.

Projekt ten zapowiedziano jeszcze w 2012 roku. Jego założeniem było przeniesienie The Elder Scrolls 3: Morrowind na silnik The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Skywind ma się dobrze i w wielu aspektach jest bliski ukończenia

W nowym materiale twórcy z TES Renewal Project przypisali każdemu elementowi w Skywind procentowy poziom ukończenia. To daje wyraźnie do zrozumienia, na jak bardzo zaawansowanym etapie są te prace po 14 latach. W większości przypadków mowa o stopniu ukończenia w do 70 do nawet 90%. Niemniej są też pola, na których zostało wiele do zrobienia. To przede wszystkim udźwiękowienie, które oszacowano na 65%, a także mastering głosów, wykonany w zaledwie 12%. Sami moderzy mówią jednak, że to ewenement i swoisty wyjątek od reguły. Ponadto zespół pracuje nad usprawnieniem produkcji.

To, co ma znaczenie, to aspekty fabularne – w tym wypadku cała warstwa tekstowa podstawowego Morrowinda jest już ukończona. Skompletowano również obsadę dubbingową, a twórcy implementują obecnie kolejne zadania w miarę kończenia prac nad poszczególnymi lokacjami. W przypadku Vvardenfell większość jest już zrobiona – 10 z 13 regionów ukończono na 90-100%. Zaimplementowano też już system klas NPC, możliwość rozbrajania pułapek czy też walkę pod wodą. Mimo tego TES Renewal Project poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w pokonaniu kilku przeszkód i jednocześnie w usprawnieniu prac.

We wszystkich działach najtrudniejsze fundamenty są już gotowe, co pozwala kolejnym elementom Skywind przybliżać się do finału. W 2026 roku postępy nad projektem pozostają stabilne, ale na naszej drodze wciąż stoi kilka wąskich gardeł – zapewniają moderzy.

Data premiery? Nadal nie wiadomo. Mimo tego twórcy nie mają bynajmniej zamiaru się zatrzymywać i już snują poważne plany na przyszłość. Chodzi o to, by w aktualizacji już po premierze Skywinda dorzucić do produkcji również dwa dodatki do TES 3, czyli Bloodmoon i Tribunal. oby tych na ich implementację nie trzeba było czekać kolejnych 14 lat.

Źródło:https://www.thegamer.com/skywind-update-2026/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

