Elden Ring zmienił się w Morrowinda. Ten mod to prawdziwe szaleństwo

Wdzięcznym tematem są szczególnie gry Bethesdy. Aczkolwiek tym razem możemy spojrzeć na nie od nieco innej strony.

Morrowind, ale to Elden Ring

To nie produkcja tego studia będzie modowana – zamiast tego “wmodowano” ją do innego tytułu. Tego zadania podjął się niejaki InfernoPlus, który w przeszłości połączył m.in. Halo i Dark Souls. Teraz twórca ten wziął na tapet inną grę FromSoftware, Elden Ring, i przerobił ją na The Elder Scrolls 3: Morrowind. O projekcie tym informował już dawno temu, teraz zaś, po dłuższym okresie ciszy, okazuje się, że mod jest w większości grywalny. A nie było to takie oczywiste, bo, jak się okazuje, wcześniej moder musiał pokonać wiele przeszkód, które napotkał na swojej drodze.