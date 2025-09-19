Kratos wyruszy do Egiptu? Nowy God of War z panteonem egipskich bogów

Sony jak dotąd milczy w sprawie nowej odsłony serii God of War. Studio Sony Santa Monica nie zapowiedziało jeszcze oficjalnie żadnego nowego projektu, a w sieci krąży coraz więcej plotek i przecieków dotyczących przyszłości marki. Według nieoficjalnych informacji z różnych źródeł deweloperzy mają pracować nad dwoma odrębnymi projektami. Pierwszy z nich miałby rozgrywać się w realiach starożytnej Grecji i przypominać pod względem rozgrywki produkcje typu metroidvania. Drugi to pełnoprawna, kolejna część głównej serii, która ma kontynuować historię Kratosa po wydarzeniach z God of War Ragnarok.

God of War – Kratos zmierzy się z egipskimi bogami w nowej części serii

Pewną wskazówką co do planów studia była niedawna oferta pracy opublikowana przez Sony Santa Monica. Poszukiwano w niej specjalistów dobrze zaznajomionych z systemami walki, mechanikami i przeciwnikami znanymi z dotychczasowych odsłon cyklu. Dodatkowo Tom Henderson z portalu Insider Gaming ujawnił niedawno, że z jego informacji wynika, iż nowa główna część serii God of War faktycznie znajduje się w produkcji.