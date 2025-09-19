Kratos wyruszy do Egiptu? Nowy God of War z panteonem egipskich bogów

Bóg Wojny zacznie zwiedzać piramidy i podziemne grobowce.
Sony jak dotąd milczy w sprawie nowej odsłony serii God of War. Studio Sony Santa Monica nie zapowiedziało jeszcze oficjalnie żadnego nowego projektu, a w sieci krąży coraz więcej plotek i przecieków dotyczących przyszłości marki. Według nieoficjalnych informacji z różnych źródeł deweloperzy mają pracować nad dwoma odrębnymi projektami. Pierwszy z nich miałby rozgrywać się w realiach starożytnej Grecji i przypominać pod względem rozgrywki produkcje typu metroidvania.Drugi to pełnoprawna, kolejna część głównej serii, która ma kontynuować historię Kratosa po wydarzeniach z God of War Ragnarok.
God of War – Kratos zmierzy się z egipskimi bogami w nowej części serii
Pewną wskazówką co do planów studia była niedawna oferta pracy opublikowana przez Sony Santa Monica. Poszukiwano w niej specjalistów dobrze zaznajomionych z systemami walki, mechanikami i przeciwnikami znanymi z dotychczasowych odsłon cyklu. Dodatkowo Tom Henderson z portalu Insider Gaming ujawnił niedawno, że z jego informacji wynika, iż nowa główna część serii God of War faktycznie znajduje się w produkcji.
W najnowszym podcaście Insider Gaming Henderson podzielił się kolejnymi szczegółami, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki fani wyobrażają sobie przyszłość serii.
Kratos ma korzystać z egipskiego miecza - stwierdził Henderson.
GramTV przedstawia:
Ten zaskakujący detal może oznaczać dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, Kratos ponownie zostanie głównym bohaterem serii, co po zakończeniu Ragnaroka wcale nie było tak oczywiste. Po drugie, wskazuje to na możliwość, że nowa gra przeniesie akcję do realiów starożytnego Egiptu, gdzie protagonista zmierzy się z tamtejszym panteonem bóstw. Motyw ten od lat przewija się w spekulacjach społeczności graczy i wielu fanów liczyło na to, że właśnie Egipt stanie się kolejnym przystankiem w boskiej krucjacie Kratosa.
Wciąż nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Sony Santa Monica, dlatego wszystkie te doniesienia należy traktować wyłącznie jako plotkę. Możliwe jednak, że studio zdecyduje się wkrótce odsłonić karty. Według doniesień jeszcze w tym miesiącu ma odbyć się nowe wydarzenie State of Play, na którym moglibyśmy zobaczyć zapowiedź jednego z projektów związanych z God of War.