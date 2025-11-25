Tak zacznie się grudniowa oferta PS Plus. Znamy tytuł pierwszej gry

Sony zapowiedziało pierwszą grudniową grę PS Plus Essential.
Pierwsza grudniowa gra w abonamencie została oficjalnie ujawniona i wydaje się świetnym otwarciem miesiąca. Sony Interactive Entertainment poinformowało, że już 8 grudnia subskrybenci otrzymają dostęp do nietypowej, szybkiej produkcji, która zadebiutuje tego samego dnia. Mowa o Skate Story – surrealistycznej przygodzie akcji, w której demon wykonany z bólu i szkła pędzi przez Zaświaty na deskorolce, próbując dotrzeć do Księżyca.
Skate Story – kosmiczna jazda w PlayStation Plus od dnia premiery
Produkcja od Devolver Digital będzie dostępna w ramach abonamentu na konsoli PlayStation 5. Gra zmierza również na PC oraz Nintendo Switch 2. W Skate Story wcielamy się w istotę zrodzoną ze szkła, która na rozkaz diabła ma przebyć dziewięć warstw Zaświatów i połknąć Księżyc w zamian za wolność. Po drodze czekają liczne przeszkody, wrogowie i tricki do opanowania.
Jesteś demonem w podziemnym świecie, stworzonym ze szkła i bólu. Diabeł dał ci deskorolkę, proponując prostą umowę: dotrzyj na deskorolce do Księżyca i połknij go – a zostaniesz uwolniony.
Wykonuj ollie, kickflipy i grinduj przez popiół i dym Pustych Ziem, podejmując się pozornie niemożliwej misji. Naucz się kontrolować swoją wagę i ruchy, aby pokonać płaczący beton. Delektuj się rytualnym pięknem, gdy przygotowujesz się do wykonania idealnego kickflipa.
Road-trip przez Zaświaty to nie tylko walka, ale też rozwój skaterskich umiejętności. Każda sztuczka to szansa na nowy sprzęt i kolejne sekwencje ruchów, choć ryzyko jest spore – bohater potrafi rozpaść się na kawałki po każdym upadku. Całość dopełnia styl wizualny inspirowany neonową estetyką znaną z filmowego TRON, który nadaje grze wyjątkowy charakter.
Skate Story zadebiutuje 8 grudnia i w tym samym momencie trafi do katalogu PlayStation Plus Essential.
