Tak zacznie się grudniowa oferta PS Plus. Znamy tytuł pierwszej gry

Pierwsza grudniowa gra w abonamencie została oficjalnie ujawniona i wydaje się świetnym otwarciem miesiąca. Sony Interactive Entertainment poinformowało, że już 8 grudnia subskrybenci otrzymają dostęp do nietypowej, szybkiej produkcji, która zadebiutuje tego samego dnia. Mowa o Skate Story – surrealistycznej przygodzie akcji, w której demon wykonany z bólu i szkła pędzi przez Zaświaty na deskorolce, próbując dotrzeć do Księżyca.

Skate Story – kosmiczna jazda w PlayStation Plus od dnia premiery

Produkcja od Devolver Digital będzie dostępna w ramach abonamentu na konsoli PlayStation 5. Gra zmierza również na PC oraz Nintendo Switch 2. W Skate Story wcielamy się w istotę zrodzoną ze szkła, która na rozkaz diabła ma przebyć dziewięć warstw Zaświatów i połknąć Księżyc w zamian za wolność. Po drodze czekają liczne przeszkody, wrogowie i tricki do opanowania.