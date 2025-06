God of War ma wrócić do Grecji, ale nieprędko. Nowa gra rzekomo zaliczyła opóźnienie

Długo krążące pogłoski o powrocie serii God of War do korzeni greckiej mitologii ponownie ożyły, tym razem z mniej optymistycznymi wieściami. Według najnowszych doniesień tajemniczy projekt został przesunięty na rok 2026.

Fani God of War nie będą zadowoleni. Grecka odsłona serii może zadebiutować dopiero w przyszłym roku

Źródłem tych rewelacji jest dziennikarz Jeff Grubb, który ujawnił szczegóły w trakcie ostatniego odcinka podcastu The Last of the Nintendogs. Grubb wspomniał o opóźnieniu podczas segmentu poświęconego potencjalnym tytułom, które mogłyby pojawić się na nadchodzącej konsoli Nintendo Switch 2.