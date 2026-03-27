Konkurent The Sims pokazuje rocznicową aktualizację. EA wygląda przy nim słabo

Ale jest jeszcze jedna rzecz. Otóż od samego początku gracze inZOI narzekali na nie najlepszą optymalizację, przez którą wiele osób nie miało nawet szansy, by zobaczyć, jak prezentuje się gra w pełnej okazałości. Teraz pod tym względem powinno być nieco lepiej, czyż dołożono różne poprawki optymalizacyjne, a tym m.in. wstępną alokację pamięci oraz partycjonowanie PSO. Dzięki temu działanie pozycji na słabszych konfiguracjach powinno być znacznie lepsze. Fani nieoficjalnych dodatków też mają powody do zadowolenia. Od teraz ModKit wspiera również mody animacji, akcesoriów i twarzy, a nowe rzeczy można umieszczać w świecie gry bez konieczności restartowania wszystkiego.

Obecnie mamy zatem do czynienia inZOI w wersji 0.7.0, a więc nadal we wczesnym dostępie. – Planujemy ulepszanie gry we wczesnym dostępie przez co najmniej rok. Będziemy jednak komunikować się z graczami i gromadzić opinie na temat kierunku gry, więc plan działania może ulec zmianie – mówili twórcy jeszcze przy premierze, więc dziś wiemy już, że na pewno rozwój ten potrwa ponad rok. A The Sims 4? Tam kilka tygodni pojawił się nowy dodatek, a EA i Maxis udostępniły The Marketplace. Chociaż związany z tym aspekt, nowa wewnętrzna waluta, wywołał, lekko mówiąc, kontrowersje.