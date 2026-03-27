Konkurent The Sims pokazuje rocznicową aktualizację. EA wygląda przy nim słabo

Cóż, wydany przez KRAFTON tytuł nie stał się na razie pogromcą The Sims. Ale zdetronizował hit Electronic Arts pod jednym względem.
inZOI jeszcze bardziej detronizuje The Sims 4. Na razie jednak tylko graficznie
Od samego początku bowiem inZOI zachwycało stroną graficzną i stopniem przywiązania do wizualnych detali. Pod tym względem będąca nadal we wczesnym dostępie gra znacząco przewyższała The Sims 4, które ma już na karku 12 lat. Tak było dotychczas, ale teraz południowokoreański tytuł otrzymał rocznicową aktualizację oznaczoną numerem 0.7.0. Dzięki niej… jest on jeszcze piękniejszy. Deweloperzy z inZOI Studio poprawiło m.in. nocne wewnętrzne oświetlenie, a także dodało “fałszywe” cienie dla mebli, cienie do mapy miast oraz naprawiło problem, przez który wnętrza miewały żółtawy odcień. Ponadto twórcy dołożyli kilka usprawnień dla niższych usprawnień graficznych.
