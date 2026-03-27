Konkurent The Sims pokazuje rocznicową aktualizację. EA wygląda przy nim słabo

Maciej Petryszyn
2026/03/27 20:00
28 marca minie równo rok od momentu, gdy inZOI rzuciło rękawicę legendarnej serii The Sims. Pytanie, jak sobie z tym zadaniem poradziło?

Cóż, wydany przez KRAFTON tytuł nie stał się na razie pogromcą The Sims. Ale zdetronizował hit Electronic Arts pod jednym względem.

inZOI
inZOI

inZOI jeszcze bardziej detronizuje The Sims 4. Na razie jednak tylko graficznie

Od samego początku bowiem inZOI zachwycało stroną graficzną i stopniem przywiązania do wizualnych detali. Pod tym względem będąca nadal we wczesnym dostępie gra znacząco przewyższała The Sims 4, które ma już na karku 12 lat. Tak było dotychczas, ale teraz południowokoreański tytuł otrzymał rocznicową aktualizację oznaczoną numerem 0.7.0. Dzięki niej… jest on jeszcze piękniejszy. Deweloperzy z inZOI Studio poprawiło m.in. nocne wewnętrzne oświetlenie, a także dodało “fałszywe” cienie dla mebli, cienie do mapy miast oraz naprawiło problem, przez który wnętrza miewały żółtawy odcień. Ponadto twórcy dołożyli kilka usprawnień dla niższych usprawnień graficznych.

Ale jest jeszcze jedna rzecz. Otóż od samego początku gracze inZOI narzekali na nie najlepszą optymalizację, przez którą wiele osób nie miało nawet szansy, by zobaczyć, jak prezentuje się gra w pełnej okazałości. Teraz pod tym względem powinno być nieco lepiej, czyż dołożono różne poprawki optymalizacyjne, a tym m.in. wstępną alokację pamięci oraz partycjonowanie PSO. Dzięki temu działanie pozycji na słabszych konfiguracjach powinno być znacznie lepsze. Fani nieoficjalnych dodatków też mają powody do zadowolenia. Od teraz ModKit wspiera również mody animacji, akcesoriów i twarzy, a nowe rzeczy można umieszczać w świecie gry bez konieczności restartowania wszystkiego.

Obecnie mamy zatem do czynienia inZOI w wersji 0.7.0, a więc nadal we wczesnym dostępie. – Planujemy ulepszanie gry we wczesnym dostępie przez co najmniej rok. Będziemy jednak komunikować się z graczami i gromadzić opinie na temat kierunku gry, więc plan działania może ulec zmianie – mówili twórcy jeszcze przy premierze, więc dziś wiemy już, że na pewno rozwój ten potrwa ponad rok. A The Sims 4? Tam kilka tygodni pojawił się nowy dodatek, a EA i Maxis udostępniły The Marketplace. Chociaż związany z tym aspekt, nowa wewnętrzna waluta, wywołał, lekko mówiąc, kontrowersje.

Źródło:https://gamerant.com/inzoi-anniversary-update-march-26-patch-notes/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

