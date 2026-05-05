Zaloguj się lub Zarejestruj

EA Sports UFC 6 na oficjalnym zwiastunie. Nowa odsłona serii wygląda fantastycznie

Mikołaj Ciesielski
2026/05/05 18:20
0
0

Premiera już w przyszłym miesiącu.

Bardzo dobre wieści dla wszystkich miłośników mieszanych sztuk walki i federacji UFC. Już niedługo na rynku zadebiutuje kolejna odsłona popularnej serii poświęconej MMA. Dzisiaj natomiast amerykańska firma opublikowała pierwszy zwiastun EA Sports UFC 6.

EA Sports UFC 6
EA Sports UFC 6

Electronic Arts prezentuje oficjalny zwiastun wprowadzający EA Sports UFC 6

Oficjalny zwiastun wprowadzający EA Sports UFC 6 trwa niecałe 2,5 minuty i pokazuje rzeczywisty gameplay. Deweloperzy zaznaczają, że na potrzeby trailera zmieniono jedynie niektóre ujęcia kamery. Zainteresowani mogą więc zobaczyć, jak nowa odsłona popularnej serii prezentuje się w akcji.

Siłę EA SPORTS UFC 6 stanowią zawodnicy. Ulepszone systemy ciosów i ruchów ożywiają gwiazdy UFC, a nowe tryby gry wciągają warstwą fabularną, dzięki której każda walka zyskuje osobisty wymiar – czytamy w opisie gry.

Zgodnie z przekazanymi informacjami EA Sports UFC 6 będzie mogło pochwalić się „nowym poziomem odwzorowania zawodników”. Deweloperzy zapewniają, że każdy z nich posiada własny styl walki. Dodatkowo dzięki nowoczesnemu systemowi przechwytywania ruchu oraz technologii Sapien sportowcy „wyglądają, poruszają się, walczą i reagują jak żywi”.

GramTV przedstawia:

System Real-Time Contact ma natomiast zapewnić „bardziej precyzyjne, zrównoważone i agresywne wymiany ciosów”. W EA Sports UFC 6 odświeżono również okienka kontaktu, obrażenia, reakcje na ciosy, a także zadbano o realistyczną fizyką upadania ciał. Nie zabraknie też nowych trybów gry, takich jak „Hall of Legends” i „The Legacy”, które pozwolą graczom przeżyć historie wielkich gwiazd UFC lub stworzyć własną opowieść.

Na koniec warto dodać, że oficjalna premiera EA Sports UFC 6 zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku. Natomiast osoby, które zdecydują się na kupno Edycji Ultimate w przedsprzedaży, wkroczą do oktagonu już 12 czerwca 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://youtu.be/T2MP_T2e-aU

Tagi:

News
Electronic Arts
zwiastun
gameplay
szczegóły
EA Sports
gameplay trailer
bijatyka
UFC
MMA
fragmenty rozgrywki
EA Sports UFC 6
UFC 6
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112