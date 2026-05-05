EA Sports UFC 6 na oficjalnym zwiastunie. Nowa odsłona serii wygląda fantastycznie

Premiera już w przyszłym miesiącu.

Bardzo dobre wieści dla wszystkich miłośników mieszanych sztuk walki i federacji UFC. Już niedługo na rynku zadebiutuje kolejna odsłona popularnej serii poświęconej MMA. Dzisiaj natomiast amerykańska firma opublikowała pierwszy zwiastun EA Sports UFC 6. Electronic Arts prezentuje oficjalny zwiastun wprowadzający EA Sports UFC 6 Oficjalny zwiastun wprowadzający EA Sports UFC 6 trwa niecałe 2,5 minuty i pokazuje rzeczywisty gameplay. Deweloperzy zaznaczają, że na potrzeby trailera zmieniono jedynie niektóre ujęcia kamery. Zainteresowani mogą więc zobaczyć, jak nowa odsłona popularnej serii prezentuje się w akcji.

Siłę EA SPORTS UFC 6 stanowią zawodnicy. Ulepszone systemy ciosów i ruchów ożywiają gwiazdy UFC, a nowe tryby gry wciągają warstwą fabularną, dzięki której każda walka zyskuje osobisty wymiar – czytamy w opisie gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami EA Sports UFC 6 będzie mogło pochwalić się „nowym poziomem odwzorowania zawodników”. Deweloperzy zapewniają, że każdy z nich posiada własny styl walki. Dodatkowo dzięki nowoczesnemu systemowi przechwytywania ruchu oraz technologii Sapien sportowcy „wyglądają, poruszają się, walczą i reagują jak żywi”.

System Real-Time Contact ma natomiast zapewnić „bardziej precyzyjne, zrównoważone i agresywne wymiany ciosów”. W EA Sports UFC 6 odświeżono również okienka kontaktu, obrażenia, reakcje na ciosy, a także zadbano o realistyczną fizyką upadania ciał. Nie zabraknie też nowych trybów gry, takich jak „Hall of Legends” i „The Legacy”, które pozwolą graczom przeżyć historie wielkich gwiazd UFC lub stworzyć własną opowieść. Na koniec warto dodać, że oficjalna premiera EA Sports UFC 6 zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku. Natomiast osoby, które zdecydują się na kupno Edycji Ultimate w przedsprzedaży, wkroczą do oktagonu już 12 czerwca 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.