Extraction shooter w uniwersum PUBG. Zapisy do testów już ruszyły

Przypomnijmy, że początkowo nawet The Callisto Protocol miało dziś się w tym samym świecie, co PUBG: Battlegrounds. Ale ostatecznie nie działo się i to może lepiej...
Nadchodzą testy alfa PUBG: Black Budget
Tak czy inaczej, kolejną próbą jest PUBG: Black Budget. Mowa tutaj o zapowiedzianym pod koniec ubiegłego roku przedstawicielu coraz bardziej wyeksploatowanego przez deweloperów gatunku extraction shooterów. W grze wcielamy się w żołnierza, który z niejednego pieca już chleb jadł. Zadanie? Odzyskać tajną technologię z tajnej placówki badawczej na jeszcze bardziej tajnej wyspie. Przeszkoda? Anomalia, stopniowo pochłaniająca całe otoczenie. Akcja dziać się będzie w otwartym świecie o wymiarach około 6,25 km2. Same sesje, w który udział weźmie maksymalnie 45 osób w co najwyżej 3-osobowych składach, trwać będą około pół godziny.
