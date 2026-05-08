Extraction shooter w uniwersum PUBG. Zapisy do testów już ruszyły

Tyle teorii, a praktyka? Co ważne, już niedługo będziemy mogli faktycznie przekonać się, jak się w Black Budget gra. To za sprawą zapowiedzianych drugich testów alfa, do których zapisy ruszyły dziś, tj. 8 maja. Wszyscy zainteresowani mogą już teraz zgłaszać się na Steamie – brane pod uwagę są tutaj Ameryka Północna, Europa i Azja. Każdy gracz, który otrzyma zaproszenie, sam będzie mógł zaprosić do zabawy dwóch swoich znajomych. Co istotne, testy nie będą objęte żadną umową o poufności, można więc założyć, iż po ich rozpoczęciu nawet ci, którzy się nie dostali, będą mogli na własne oczy przekonać się, czym jest produkcja PUBG Corp.

Jeżeli chodzi o wspomniane uniwersum PUBG, to było rozwijane już na kilku polach. Mieliśmy np. darmową alternatywę dla słabszych komputerów, czyli PUBG Lite, które trafiło do piachu już w 2021 roku. Z kolei mobilne PUBG: New State, chociaż wciąż istnieje, jest tylko bladym cieniem PUBG Mobile. Na dodatek warto wspomnieć o PUBG: Blindspot, które opuściło wczesny dostęp tylko po to, by od razu zamknięto jego serwery.