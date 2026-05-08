Extraction shooter w uniwersum PUBG. Zapisy do testów już ruszyły

Maciej Petryszyn
2026/05/08 23:00
Co jakiś czas PUBG Corp i KRAFTON podejmują próby powiększenia swojego uniwersum. Z dość średnimi efektami.

Przypomnijmy, że początkowo nawet The Callisto Protocol miało dziś się w tym samym świecie, co PUBG: Battlegrounds. Ale ostatecznie nie działo się i to może lepiej...

PUBG: Black Budget
Tak czy inaczej, kolejną próbą jest PUBG: Black Budget. Mowa tutaj o zapowiedzianym pod koniec ubiegłego roku przedstawicielu coraz bardziej wyeksploatowanego przez deweloperów gatunku extraction shooterów. W grze wcielamy się w żołnierza, który z niejednego pieca już chleb jadł. Zadanie? Odzyskać tajną technologię z tajnej placówki badawczej na jeszcze bardziej tajnej wyspie. Przeszkoda? Anomalia, stopniowo pochłaniająca całe otoczenie. Akcja dziać się będzie w otwartym świecie o wymiarach około 6,25 km2. Same sesje, w który udział weźmie maksymalnie 45 osób w co najwyżej 3-osobowych składach, trwać będą około pół godziny.

Tyle teorii, a praktyka? Co ważne, już niedługo będziemy mogli faktycznie przekonać się, jak się w Black Budget gra. To za sprawą zapowiedzianych drugich testów alfa, do których zapisy ruszyły dziś, tj. 8 maja. Wszyscy zainteresowani mogą już teraz zgłaszać się na Steamie – brane pod uwagę są tutaj Ameryka Północna, Europa i Azja. Każdy gracz, który otrzyma zaproszenie, sam będzie mógł zaprosić do zabawy dwóch swoich znajomych. Co istotne, testy nie będą objęte żadną umową o poufności, można więc założyć, iż po ich rozpoczęciu nawet ci, którzy się nie dostali, będą mogli na własne oczy przekonać się, czym jest produkcja PUBG Corp.

Jeżeli chodzi o wspomniane uniwersum PUBG, to było rozwijane już na kilku polach. Mieliśmy np. darmową alternatywę dla słabszych komputerów, czyli PUBG Lite, które trafiło do piachu już w 2021 roku. Z kolei mobilne PUBG: New State, chociaż wciąż istnieje, jest tylko bladym cieniem PUBG Mobile. Na dodatek warto wspomnieć o PUBG: Blindspot, które opuściło wczesny dostęp tylko po to, by od razu zamknięto jego serwery.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

