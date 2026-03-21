Zaloguj się lub Zarejestruj

Dodatek do The Sims 4 do odebrania za darmo. EA reaguje na kontrowersje wokół nowego Marketplace i rozdaje prezent

Radosław Krajewski
2026/03/21 13:00
0
0

Nowy Marketplace w The Sims 4 wywołał spore kontrowersje. Electronic Arts postanowiło w ramach rekompensaty podarować fanom darmowy pakiet.

Electronic Arts postanowiło zachęcić graczy do powrotu do The Sims 4 i jednocześnie złagodzić nastroje po ostatnich zmianach w grze. Przez ograniczony czas użytkownicy mogą odebrać bezpłatnie pakiet Country Kitchen Kit na wszystkich platformach.

The Sims 4: Country Kitchen Kit za darmo na wszystkich platformach

Na początku miesiąca EA wprowadziło do The Sims 4 program twórców oraz zupełnie nowy Marketplace. To rozwiązanie pozwala wybranym autorom publikować oficjalnie wspierane dodatki bezpośrednio w grze. Twórcy otrzymują narzędzia, które mają zapewnić zgodność ich zawartości z aktualnymi wersjami produkcji.

Jednocześnie pojawiła się nowa wirtualna waluta, wykorzystywana do kupowania tzw. pakietów twórców. Ten element wzbudził sporo wątpliwości wśród fanów, którzy przez lata przyzwyczaili się do funkcjonowania gry bez dodatkowego systemu płatności tego typu.

GramTV przedstawia:

W odpowiedzi na sceptycyzm społeczności EA zdecydowało się udostępnić jeden z popularniejszych zestawów całkowicie za darmo. Country Kitchen Kit można przypisać do swojego konta zarówno na PC, jak i konsolach, ale oferta obowiązuje tylko przez ograniczony czas.

Proces odbioru dodatku jest prosty i wygląda tak samo na każdej platformie. Najpierw należy uruchomić podstawową wersję The Sims 4. Warto przygotować się na pobranie większej aktualizacji, ponieważ nowy Marketplace wymaga instalacji najnowszego patcha. Po wejściu do gry trzeba odnaleźć zakładkę Marketplace w menu. Następnie wystarczy przejść do sekcji oznaczonej jako Free, gdzie dostępny będzie darmowy zestaw do dodania do biblioteki.

Warto przypomnieć, że podstawowa wersja The Sims 4 pozostaje produkcją free to play. Oznacza to, że każdy zainteresowany może bezpłatnie rozpocząć przygodę i skorzystać z aktualnej promocji na dodatkową zawartość.

Źródło:https://gg.deals/freebie/the-sims-4-country-kitchen-kit-is-free-to-claim-keep-for-a-limited-time/

Tagi:

PC
Xbox One
DLC
PlayStation 4
dodatek
darmowe DLC
za darmo
The Sims 4
cyfrowa dystrybucja
PlayStation 5
darmowe dodatki
Xbox Series X
gry za darmo
Xbox Series S
The Sims 4: Country Kitchen Kit
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112