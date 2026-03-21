Dodatek do The Sims 4 do odebrania za darmo. EA reaguje na kontrowersje wokół nowego Marketplace i rozdaje prezent

Na początku miesiąca EA wprowadziło do The Sims 4 program twórców oraz zupełnie nowy Marketplace. To rozwiązanie pozwala wybranym autorom publikować oficjalnie wspierane dodatki bezpośrednio w grze. Twórcy otrzymują narzędzia, które mają zapewnić zgodność ich zawartości z aktualnymi wersjami produkcji.

Electronic Arts postanowiło zachęcić graczy do powrotu do The Sims 4 i jednocześnie złagodzić nastroje po ostatnich zmianach w grze. P rzez ograniczony czas użytkownicy mogą odebrać bezpłatnie pakiet Country Kitchen Kit na wszystkich platformach.

Jednocześnie pojawiła się nowa wirtualna waluta, wykorzystywana do kupowania tzw. pakietów twórców. Ten element wzbudził sporo wątpliwości wśród fanów, którzy przez lata przyzwyczaili się do funkcjonowania gry bez dodatkowego systemu płatności tego typu.

W odpowiedzi na sceptycyzm społeczności EA zdecydowało się udostępnić jeden z popularniejszych zestawów całkowicie za darmo. Country Kitchen Kit można przypisać do swojego konta zarówno na PC, jak i konsolach, ale oferta obowiązuje tylko przez ograniczony czas.

Proces odbioru dodatku jest prosty i wygląda tak samo na każdej platformie. Najpierw należy uruchomić podstawową wersję The Sims 4. Warto przygotować się na pobranie większej aktualizacji, ponieważ nowy Marketplace wymaga instalacji najnowszego patcha. Po wejściu do gry trzeba odnaleźć zakładkę Marketplace w menu. Następnie wystarczy przejść do sekcji oznaczonej jako Free, gdzie dostępny będzie darmowy zestaw do dodania do biblioteki.

Warto przypomnieć, że podstawowa wersja The Sims 4 pozostaje produkcją free to play. Oznacza to, że każdy zainteresowany może bezpłatnie rozpocząć przygodę i skorzystać z aktualnej promocji na dodatkową zawartość.