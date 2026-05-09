EA ma trafić w ręce Saudyjczyków. Gracze szykują protest pod siedzibą firmy

Pod koniec ubiegłego roku sytuacja Electronic Arts stała się jasna. Gamingowy gigant zostanie przejęty przez nowy podmiot.
Nowym właścicielem EA ma zostać Public Investment Fund. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z zaangażowania włodarzy z Arabii Saudyjskiej.
Protest pod siedzibą EA w związku z przejęciem przez saudyjski fundusz
Głośne “Nie” w tej sprawie wykrzyczało The Players Alliance. Organizacja ta uważa, iż umowa sprzedaży EA w konsekwencji spowoduje redukcję etatów, jeszcze bardziej agresywną niż dotychczas monetyzację, a także stopniowe zastępowanie żywych pracowników generatywną sztuczną inteligencją. Aby temu przeciwdziałać, Players Alliance zapowiadają swoisty “rajd” na siedzibę Electronic Arts w Redwood City w stanie Kalifornia. Wydarzenie, będące w zasadzie zarówno protestem, jak i happeningiem, zaplanowano na 11 maja, całość zaś będzie transmitowana na kanale SlayerKase na platformie Twitch.
W oświadczeniu Players Alliance wyczytamy:
Gracze przebrani za postacie z gier wideo dokonają “rajdu” na kampus EA w Redwood City, rozwijając 50-stopowy zwój zawierający ponad 70 000 podpisów pod petycją na boisku do futbolu w centrum kampusu. Gracze wcielający się w role korporacyjnych złoczyńców stojących za umową pojawią się w garniturach i cylindrach, a towarzyszyć im będzie ogromny rekwizyt w postaci paska zdrowia, który będzie się wyczerpywał w miarę cyfrowego zaangażowania zwolenników. The Players Alliance zorganizuje również demonstrację loot boksów, otwierając wielkie złote skrzynie z logo EA, aby ujawnić konsekwencje wykupu, w tym masowe zwolnienia, zamykanie studiów i agresywną monetyzację.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że w grudniu 2025 roku ogłoszono, iż saudyjski fundusz inwestycji publicznych przejmie pakiet kontrolny Electronic Arts wynoszący 93,4 procent udziałów. To wszystko za niebagatelną kwotę 55 miliardów dolarów. Proces przejęcia, przy uzyskaniu akceptacji odpowiednich podmiotów z USA, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, ma zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale roku budżetowego 2027, czyli między 1 kwietnia 2026 a 30 czerwca 2026. Kontrowersje wzbudza jednak fakt, iż w następstwie tej transakcji zadłużenie samego EA ma wzrosnąć z dotychczasowych 2,2 miliardów dolarów do aż 20 miliardów dolarów.