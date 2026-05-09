EA ma trafić w ręce Saudyjczyków. Gracze szykują protest pod siedzibą firmy

Nowym właścicielem EA ma zostać Public Investment Fund. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z zaangażowania włodarzy z Arabii Saudyjskiej.

Protest pod siedzibą EA w związku z przejęciem przez saudyjski fundusz

Głośne “Nie” w tej sprawie wykrzyczało The Players Alliance. Organizacja ta uważa, iż umowa sprzedaży EA w konsekwencji spowoduje redukcję etatów, jeszcze bardziej agresywną niż dotychczas monetyzację, a także stopniowe zastępowanie żywych pracowników generatywną sztuczną inteligencją. Aby temu przeciwdziałać, Players Alliance zapowiadają swoisty “rajd” na siedzibę Electronic Arts w Redwood City w stanie Kalifornia. Wydarzenie, będące w zasadzie zarówno protestem, jak i happeningiem, zaplanowano na 11 maja, całość zaś będzie transmitowana na kanale SlayerKase na platformie Twitch.