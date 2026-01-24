Dodatek nie dla chłopstwa. Królewskie dziedzictwo w The Sims 4

The Sims 4 bez dodatków jest jak wycieczka do sklepu bez kupienia w nim kilku zbędnych rzeczy. Niby można, ale co to za przyjemność?
Tak więc Simsy co jakiś czas wzbogacane są o nową zawartość. Fani serii powinni już teraz szykować portfele, bo oto zbliża się kolejne duże rozszerzenie.
Królewskie życie zmierza do The Sims 4
To otrzymało nazwę The Sims 4: Królewskie dziedzictwo i, jak nietrudno się domyślić, opowiada o wystawnym życiu w dużych zamkach, w których organizowane są jeszcze większe bale. Nie zabraknie przepychu, złota i całych ton nowych przedmiotów, w które możemy wyposażyć zbudowane przez nas lub też kupione za cenne Simoleony domostwa.
Samo Electronic Arts opisuje rozszerzenie w ten sposób:
Przeżywaj bajkowe chwile, takie jak pojedynki na miecze czy pocałunki z żabami, podnosząc szlachecką rangę. Niezależnie od tego, czy należysz do szlachty, czy nie – możesz założyć dynastię i zdobywać prestiż, utrzymując wspólnotę lub postawić na tarcia i rodzinne afery. Pamiętaj, że wyższe sfery oznaczają duże afery – strzeż się skandali, takich jak zakazane romanse czy sekretne dzieci. Zapoczątkuj dziedzictwo, podążaj królewską ścieżką i sięgnij po chwałę.
GramTV przedstawia:
Królewskie zabarwienie dodatku sprawia, że nie zabraknie walki o koronę, pojedynków na miecze oraz, a jakże, prowadzenia intryg. Czymże byłoby bowiem dworskie życie bez sekretów i konfliktów, prawda? Czeka na nas też nowy świat, Ondarion, który podzielony zostanie na 3 otoczenia – ciepłe i przyjazne Dambele, zielony Verdemar oraz romantyczne Bellacorde.
The Sims 4: Królewskie dziedzictwo ukaże się 12 lutego 2026 i wycenione zostało na 179,90 zł. Jeżeli kupimy dodatek do 15 marca, w prezencie otrzymamy zestaw Królewskie skarby, a w nim koronę z iskier i liści, zakapturzony manekin treningowy trzymający miecz i tarczę z emblematem czaszki oraz ozdobną złotą lampę podłogowa z wiszącym kryształowym żyrandolem.
W przypadku czwartej odsłony Simsów będzie to pierwszy duży dodatek od czasu wydanego w październiku The Sims 4: Przygoda wzywa.
