Dodatek nie dla chłopstwa. Królewskie dziedzictwo w The Sims 4

The Sims 4 bez dodatków jest jak wycieczka do sklepu bez kupienia w nim kilku zbędnych rzeczy. Niby można, ale co to za przyjemność?

Tak więc Simsy co jakiś czas wzbogacane są o nową zawartość. Fani serii powinni już teraz szykować portfele, bo oto zbliża się kolejne duże rozszerzenie. Królewskie życie zmierza do The Sims 4 To otrzymało nazwę The Sims 4: Królewskie dziedzictwo i, jak nietrudno się domyślić, opowiada o wystawnym życiu w dużych zamkach, w których organizowane są jeszcze większe bale. Nie zabraknie przepychu, złota i całych ton nowych przedmiotów, w które możemy wyposażyć zbudowane przez nas lub też kupione za cenne Simoleony domostwa.

Samo Electronic Arts opisuje rozszerzenie w ten sposób: Przeżywaj bajkowe chwile, takie jak pojedynki na miecze czy pocałunki z żabami, podnosząc szlachecką rangę. Niezależnie od tego, czy należysz do szlachty, czy nie – możesz założyć dynastię i zdobywać prestiż, utrzymując wspólnotę lub postawić na tarcia i rodzinne afery. Pamiętaj, że wyższe sfery oznaczają duże afery – strzeż się skandali, takich jak zakazane romanse czy sekretne dzieci. Zapoczątkuj dziedzictwo, podążaj królewską ścieżką i sięgnij po chwałę.

Królewskie zabarwienie dodatku sprawia, że nie zabraknie walki o koronę, pojedynków na miecze oraz, a jakże, prowadzenia intryg. Czymże byłoby bowiem dworskie życie bez sekretów i konfliktów, prawda? Czeka na nas też nowy świat, Ondarion, który podzielony zostanie na 3 otoczenia – ciepłe i przyjazne Dambele, zielony Verdemar oraz romantyczne Bellacorde. The Sims 4: Królewskie dziedzictwo ukaże się 12 lutego 2026 i wycenione zostało na 179,90 zł. Jeżeli kupimy dodatek do 15 marca, w prezencie otrzymamy zestaw Królewskie skarby, a w nim koronę z iskier i liści, zakapturzony manekin treningowy trzymający miecz i tarczę z emblematem czaszki oraz ozdobną złotą lampę podłogowa z wiszącym kryształowym żyrandolem. W przypadku czwartej odsłony Simsów będzie to pierwszy duży dodatek od czasu wydanego w październiku The Sims 4: Przygoda wzywa.

