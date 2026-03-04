The Sims da szansę zarobić twórcom modów

W tym roku The Sims 4 obchodzić będzie swoje 12. urodziny. Mimo to Electronic Arts nie ustaje w dodawaniu nowej zawartości.

Teraz wydawca i twórcy chcą pójść o krok dalej. A przy okazji zapewnić jeszcze więcej nowych przedmiotów. Twórcy mogą od teraz zarabiać na The Marketplace W tym celu w The Sims 4 wprowadzono The Marketplace. Jest to nowa platforma dla twórców, za pośrednictwem której będą oni mogli sprzedawać stworzoną przez siebie zawartość do gry. Z jednej strony ma to ułatwić autorom dotarcie do społeczności, z drugiej zaś pomóc graczom w poszukiwaniach upragnionych nowości, za które mogliby zapłacić.

Zawartość customowa to tak naprawdę część The Sims już od czasu pierwszej odsłony. Gracze od dawna tworzyli własne meble, dekoracje i inne rzeczy, za pomocą których można upiększyć mieszkanie naszego Sima. Nie inaczej jest w przypadku The Sims 4, które na dobrą sprawę w jeszcze większym stopniu położyło nacisk na niestandardowe treści.

Co ciekawe, przy tej okazji EA zadeklarowało chęć pomocy tym, którzy dopiero wkraczają na pole tworzenia zawartości. W efekcie Maxis już teraz udostępnił sporą liczbę narzędzi i szablonów do własnego wykorzystania. Na dodatek otrzymaliśmy również specjalne poradniki, które poprowadzą nas przez tajniki kreowania treści do The Sims 4. Jednocześnie od 17 marca w grze pojawi się nowa waluta, którą nazwano Moolah. Będzie można kupować ją za prawdziwe pieniądze, by potem wykorzystać ją do zgarnięcia customowej zawartości, której autorzy będą mogli na niej zarabiać. Istotny jest też fakt, że wszystkie rzeczy, które znajdą się w The Marketplace, zostaną wcześniej przetestowane przez deweloperów, a następnie zintegrowane z grą. Na koniec uspokajamy. Nadal będzie można również korzystać z treści publikowanych poza The Marketplace.

