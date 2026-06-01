Koniec z odbieraniem graczom dostępu do gier? Stop Killing Games świętuje sukces

Rzeczony sukces został odniesiony w stanie Kalifornia. I tyczy się ustawi, która miałaby bardziej zadbać o prawa konsumentów.

Stop Killing Games z sukcesami w Kalifornii

Ostatnio na kanale Stop Killing Games na YouTube gościł Chris Ward, członek Zgromadzenia Stanowego Kalifornii. I to on ujawnił, iż tzw. Protect Our Games Act przeszło przez stanowe zgromadzenie, co oznacza, iż teraz trafi do stanowego senatu. Tam ustawa o ochronie gier będzie przedmiotem komisyjnej debaty, która ma mieć miejsce w czerwcu. W praktyce więc akt na ten moment nie ma nadal wiążącej mocy prawnej, ale sam fakt, iż trafił na kolejny szczebel drabin legislacyjnej można uznać za dobry znak. Jednocześnie, jeżeli dalej również pójdzie mu tak dobrze, może on stanowić precedens dla innych stanów, a nawet państw.