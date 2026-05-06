Stop Killing Games wchodzi do Wielkiej Brytanii. Nowa organizacja ma bronić graczy

O Stop Killing Games mówi się w tym roku dość regularnie. To za sprawą odnoszonych przez tę kampanię sukcesów.

Teraz temat walki z niszczeniem gier wideo powraca. To za sprawą grupy powołanej na terenie Wielkiej Brytanii.

Gamers’ Voice głosem Stop Killing Games w Wielkiej Brytanii

Stop Killing Games już jakiś czas temu wspominało o planach związanych z powołaniem do życia NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Jedna z nich narodziła się właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymała nazwę Gamers’ Voice. Jej współzałożycielami są Tom Shannon i James Baker, którzy, jak sami mówią, mają ponad 20 lat doświadczenia w pracy nad kwestiami praw cyfrowych. Samo Gamers’ Voice będzie prowadzić kampanie związane m.in. z wyłączanie usług live-service, lootboxami czy też przepisami o bezpieczeństwie w sieci. Wszystko na terenie Zjednoczonego Królestwa, chociaż działania te będą prowadzone równolegle do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej oraz Ameryce Północnej.