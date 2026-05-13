Wydawcy gier uderzają w Stop Killing Games. Twierdzą, że gracze nie posiadają swoich gier

W oświadczeniu ESA padł również argument, że gry nie są tradycyjnymi towarami i zamiast tego sprzedaje się je jedynie jako licencje. Jednocześnie stowarzyszenie oskarżyło twórców projektu ustawy o to, że chcą za pomocą nowego prawa odebrać twórcom ich prawa, co, według ESA, sprawiłoby, iż koszty wzrosłyby, a gier powstawało mniej. Dlatego też przedstawiciele ESA zarekomendowali głosowanie przeciwko Protect Our Games Act.

Ustawa AB 1921 jest zasadniczo wadliwa. Opiera się ona na fałszywym założeniu: że konsumenci „posiadają” gry cyfrowe z prawem do stałego dostępu. Oprogramowanie tak nie działa – gry są licencjonowane, a nie sprzedawane jako nieograniczona własność. Kalifornia uznała już gry cyfrowe za licencję, uchwalając ustawę AB 2426, która zapewnia konsumentom zrozumienie, że nabywają licencjonowaną treść cyfrową.

AB 1921 ignoruje faktyczny sposób działania gier. Gry wideo to dynamiczne systemy oprogramowania, a nie statyczne produkty. Wiele gier opiera się na serwerach online, uwierzytelnianiu, narzędziach bezpieczeństwa i systemach anty-cheat oraz stałych aktualizacjach i infrastrukturze. Gdy usługi zostają wyłączone, funkcjonalność może wygasnąć. Jest to standard w nowoczesnym oprogramowaniu – żaden produkt programowy nie jest zobowiązany do pozostawania dostępnym dla konsumentów w nieskończoność.

AB 1921 nakłada niemożliwe zobowiązania prawne i techniczne. [...] Wymaga ona również poprawek, które często nie są technicznie możliwe, takich jak tworzenie wersji offline gier zależnych od sieci czy kontynuowanie wsparcia bez niezbędnej infrastruktury. Jeśli nakazy zawarte w AB 1921 nie zostaną spełnione, ustawa narzuca pełne zwroty kosztów, niezależnie od czasu spędzonego w grze czy otrzymanej wartości.

AB 1921 dąży do stworzenia nowego prawa konsumenckiego do gier cyfrowych poprzez odbieranie praw twórcom. Ustawa zmusza twórców do projektowania, powielania, modyfikowania lub dystrybuowania ich gier na warunkach narzuconych przez stan, a nie na ich własnych, co stanowi naruszenie ustawy o prawie autorskim.

AB 1921 nie jest ustawą o ochronie konsumentów – to niewykonalny nakaz niosący poważne, niezamierzone konsekwencje. Ograniczy ona deweloperów w projektowaniu nowoczesnych interaktywnych doświadczeń i zmniejszy dostęp do funkcji online, których oczekują gracze. AB 1921 poskutkuje mniejszą liczbą gier, wyższymi kosztami i mniejszą innowacyjnością.