Skandal wokół Thorgala. Studio mówiło o pracach nad grą, choć od roku nie miało praw

Jeżeli czekaliście na grową adaptację przygód Thorgala, to już nie czekajcie. Wyczekiwany projekt nigdy nie powstanie.
Okazuje się bowiem, że odpowiedzialne za nie studio straciło prawa do marki. I to już wiele miesięcy temu!
Polskie studio już ponad rok temu straciło prawa do marki Thorgal
O problemach Mighty Koi mówiło się już w marcu. To wtedy śledztwo CD-Action ukazało wewnętrzne problemy polskiego studia, związane zarówno z zarządzaniem, jak i finansami. Głos zabierali zarówno byli pracownicy ekipy, jak i Grzegorz Rosiński, czyli rysownik odpowiedzialny za komiksowego Thorgala. Mimo to przedstawiciele Mighty Koi zapewniali, iż wszystko jest w porządku. Co więcej, prace zarówno nad Thorgalem, jak i nad grową adaptacją Pana Lodowego Ogrodu autorstwa Jarosława Grzędowicza miały niezmiennie trwać. Dziś możemy powiedzieć już, że przynajmniej w tym pierwszym elemencie włodarze warszawskiego studia mijali się z prawdą.
Jak bowiem informuje Puls Biznesu, Mighty Koi straciło prawa do marki Thorgal już ponad rok temu. To oznacza, że w momencie, gdy szefostwo mówiło o wciąż powstającej grze, de facto od dawna już nad nią nie pracowało. Sprawa jest zresztą o wiele poważniejsza niż tylko zniknięcie karty gry ze Steama. Okazuje się bowiem, że ze strony ekipy zniknął też trailer Nocnego Wędrowca, czyli wspomnianej gry na podstawie twórczości Grzędowicza. Ale i to nie wszystko, bo PB przyznało, iż wszystkie udziały spółki w Mroya Studio zostały zajęte przez komornika. Jeszcze dziś, tj. 21 maja, akcje należące do prezesa Mighty Koi, Marcina Grzegórskiego, zostaną zlicytowane. I to za “zawrotną sumę” 9,3 tysiąca złotych za aukcję.
Przy okazji Puls Biznesu opublikował też część korespondencji, jaką otrzymał od syna wspomnianego Grzegorza Rosińskiego, Piotra:
[…] Napotkaliśmy poważne problemy z firmą Mighty Koi, co skłoniło nas do przedterminowego rozwiązania umowy licencyjnej w kwietniu 2025 w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej. Rok później, pomimo naszych formalnych wezwań (kopie w załączniku), firma ta nadal wykorzystuje nazwę i wizerunek Thorgala – w szczególności na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych – powodując tym samym niejasności co do własności praw do gry wideo.
Wygląda na to, że to koniec marzeń o grach z uniwersum Thorgala oraz Pana Lodowego Ogrodu – przynajmniej tych stworzonych przez Mighty Koi. Zresztą, rozwój wypadków każe domniemywać, że i o samym studiu, podobnie jak o jego niedawnych projektach, będziemy mogli mówić za chwilę w czasie przeszłym.