Skandal wokół Thorgala. Studio mówiło o pracach nad grą, choć od roku nie miało praw

Jeżeli czekaliście na grową adaptację przygód Thorgala, to już nie czekajcie. Wyczekiwany projekt nigdy nie powstanie.

Okazuje się bowiem, że odpowiedzialne za nie studio straciło prawa do marki. I to już wiele miesięcy temu!

Polskie studio już ponad rok temu straciło prawa do marki Thorgal

O problemach Mighty Koi mówiło się już w marcu. To wtedy śledztwo CD-Action ukazało wewnętrzne problemy polskiego studia, związane zarówno z zarządzaniem, jak i finansami. Głos zabierali zarówno byli pracownicy ekipy, jak i Grzegorz Rosiński, czyli rysownik odpowiedzialny za komiksowego Thorgala. Mimo to przedstawiciele Mighty Koi zapewniali, iż wszystko jest w porządku. Co więcej, prace zarówno nad Thorgalem, jak i nad grową adaptacją Pana Lodowego Ogrodu autorstwa Jarosława Grzędowicza miały niezmiennie trwać. Dziś możemy powiedzieć już, że przynajmniej w tym pierwszym elemencie włodarze warszawskiego studia mijali się z prawdą.