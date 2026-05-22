Twórcy South Parku chcieli zażartować z Trumpa raz. Krytyka nakręciła ich na cały sezon

Maciej Petryszyn
2026/05/22 18:30
Już jesienią rozpocznie się 29. sezon South Parku. Serial od blisko 30 lat obecny jest w popkulturze i nie zanosi się na to, by miał zniknąć.

I to pomimo napiętych ostatnimi czasy relacji z samą górą. To znaczy, z Białym Domem.

South Park
Trump i South Park – miał być jeden odcinek, wyszedł cały sezon

Cały 28. sezon serialu South Park został de facto poświęcony postaci Donalda Trumpa. Oczywiście postać obecnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych została wpleciona do fabuły w typowy dla twórców sposób. Otrzymaliśmy więc Trumpa będącego w związku z samym Szatanem, a nawet dowiedzieliśmy się co nieco o… rozmiarach przyrodzenia amerykańskiego przywódcy. Tymczasem administracja nie pozostała głucha na te parodie, wyrażając się na ich temat w jak najgorszych słowach i mówiąc m.in. o tym, iż South Park de facto od 20 lat jest już nieistotny. Czy ta krytyka miała wpływ na twórców? Okazuje się, że i owszem.

Trey Parker i Matt Stone podczas rozdania nagród Emmy ujawnili, że to właśnie to skłoniło ich, by poświęcić Trumpowi nie tylko jeden odcinek, a cały sezon:

Mieliśmy po prostu zrobić ten pierwszy odcinek z rzeczami o Trumpie. Uderzyliśmy w niego tak mocno, że nagle pojawiło się pytanie: “Cóż, kto teraz jest oprawcą?”. Zamieniło się to w taki całkowicie infantylny żart w stylu: “Nie zamierzamy przestać. Będziemy to robić w każdym pojedynczym tygodniu”. Nawet gdy wszyscy mówili: “Dobra, chłopaki, odpuśćcie już”, [my – przyp. red.] na to: “Nie, nie odpuszczamy. Będziemy jechać z tym dalej, dalej i dalej”. To właśnie stało się tym żartem.

Dla mnie na tym polegał cały ten sezon – na tym, że oni [zwolennicy Trumpa – przyp. red.] cały czas reagowali, a my na to: “No i niech to szlag. Dobra, zrobimy tego jeszcze więcej”.

28. sezon South Parku składał się z 5 odcinków, które wyemitowano między październikiem a grudniem 2025 roku. Z kolei sezon 29. swoją premierę zaliczy już we wrześniu tego roku. Dodatkowo warto wspomnieć, że serial na pewno ukazywać się będzie aż do 2029 roku, a więc do sezonu 31. To za sprawą podpisanego w ubiegłym roku kontraktu z Paramount Pictures, wartego niebagatelne 1,5 miliarda dolarów.

Źródło:https://www.nme.com/news/tv/south-park-creator-says-they-wont-stop-mocking-trump-were-going-to-keep-going-3946862

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

