Twórcy South Parku chcieli zażartować z Trumpa raz. Krytyka nakręciła ich na cały sezon

Już jesienią rozpocznie się 29. sezon South Parku. Serial od blisko 30 lat obecny jest w popkulturze i nie zanosi się na to, by miał zniknąć.

I to pomimo napiętych ostatnimi czasy relacji z samą górą. To znaczy, z Białym Domem.

Trump i South Park – miał być jeden odcinek, wyszedł cały sezon

Cały 28. sezon serialu South Park został de facto poświęcony postaci Donalda Trumpa. Oczywiście postać obecnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych została wpleciona do fabuły w typowy dla twórców sposób. Otrzymaliśmy więc Trumpa będącego w związku z samym Szatanem, a nawet dowiedzieliśmy się co nieco o… rozmiarach przyrodzenia amerykańskiego przywódcy. Tymczasem administracja nie pozostała głucha na te parodie, wyrażając się na ich temat w jak najgorszych słowach i mówiąc m.in. o tym, iż South Park de facto od 20 lat jest już nieistotny. Czy ta krytyka miała wpływ na twórców? Okazuje się, że i owszem.