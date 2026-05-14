Amazon kasuje MMORPG we Władcy Pierścieni. Projekt poszedł do piachu

MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni – to brzmi wspaniale. Też czekaliście na ten projekt z wypiekami na twarzy?

To już nie czekajcie. Amazon oficjalnie ogłosił, że projekt idzie do piachu, aczkolwiek sama marka podobno nie zostanie porzucona. Koniec marzeń o MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni O MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni od Amazon Games słyszymy od 2023 roku. Niemniej teraz Eurogamer opublikował raport oparty na źródłach zbliżonych do cyfrowego giganta. Okazuje się, że projekt przez kilka lat powstawał w zespole 1-2 osobowym. Dla osób tych było to zajęcie poboczne, polegające np. na stworzeniu raz na kilka miesięcy pojedynczej grafiki koncepcyjnej.

Dopiero w 2025 roku projekt przeszedł do fazy pre-produkcji. Ba, podobno nawet ponad 1 tysiąc deweloperów, którzy dotychczas działali przy New World, miał zostać oddelegowany właśnie do zespołu odpowiedzialnego na Lord of the Rings MMORPG. Ale to wszystko tylko po to, by już w październiku 2025 doszło do masowych zwolnień. Kiedy [Amazon – przyp. red.] uzyskał licencję, natychmiast ogłosił powstanie gry, zanim porozmawiał z jakimikolwiek deweloperami – twierdzi źródło. Według źródeł obecnie w Amazon Games zatrudnionych ma być tylko tylko kilku deweloperów od MMO. Ich zadaniem jest utrzymywanie przy życiu projektów Lost Ark, Throne and Liberty oraz New World tak, by działały odpowiednio do momentu, aż zostaną wygaszone. Cóż, nie da się jednak ukryć, że skasowanie Lord of the Rings MMORPG nie jest aż tak zaskakujące. Fakt, że o grze było od dawna cicho, nie zwiastował najlepiej.

Co jednak ciekawe, sam Amazon rzekomo nie ma zamiaru rezygnować z marki Władca Pierścieni, do której prawa nabył w ramach partnerstwa Middle-earth Enterprises. Trudno się zresztą dziwić, bo filmowy dział firmy Jeffa Bezosa, tworzy wszak serial w tym samym uniwersum pt. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego 3. sezon ma zadebiutować w listopadzie tego roku. Jak w rozmowie z Eurogamerem zapewnił szefa działu gier Amazona, Jeff Gattis: Nasz zespół kreatywny nadal bada koncepcję przekonującego, nowego doświadczenia growego, które oddałoby sprawiedliwość światu Tolkiena; ściśle współpracujemy z Middle-earth i pozostajemy podekscytowani tą marką Mimo skasowania Lord of the Rings MMORPG fani świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena raczej i tak nie będą w najbliższych latach narzekać na nudę. Coraz więcej wskazuje wszak, że Władcę Pierścieni w otwartym świecie szykuje Warhorse Studios, twórcy Kingdom Come: Deliverance. Dodatkowo pojawiają się plotki, jakoby i Crystal Dynamics miało coś tworzyć, ale nie wiadomo, czy to właśnie to nowe doświadczenie growe od Amazonu, czy też całkowicie odrębny projekt.

