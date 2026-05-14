Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon kasuje MMORPG we Władcy Pierścieni. Projekt poszedł do piachu

Maciej Petryszyn
2026/05/14 15:45
2
0

MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni – to brzmi wspaniale. Też czekaliście na ten projekt z wypiekami na twarzy?

To już nie czekajcie. Amazon oficjalnie ogłosił, że projekt idzie do piachu, aczkolwiek sama marka podobno nie zostanie porzucona.

Lord of the Rings MMORPG
Lord of the Rings MMORPG

Koniec marzeń o MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni

O MMORPG w uniwersum Władcy Pierścieni od Amazon Games słyszymy od 2023 roku. Niemniej teraz Eurogamer opublikował raport oparty na źródłach zbliżonych do cyfrowego giganta. Okazuje się, że projekt przez kilka lat powstawał w zespole 1-2 osobowym. Dla osób tych było to zajęcie poboczne, polegające np. na stworzeniu raz na kilka miesięcy pojedynczej grafiki koncepcyjnej.

Dopiero w 2025 roku projekt przeszedł do fazy pre-produkcji. Ba, podobno nawet ponad 1 tysiąc deweloperów, którzy dotychczas działali przy New World, miał zostać oddelegowany właśnie do zespołu odpowiedzialnego na Lord of the Rings MMORPG. Ale to wszystko tylko po to, by już w październiku 2025 doszło do masowych zwolnień.

Kiedy [Amazon – przyp. red.] uzyskał licencję, natychmiast ogłosił powstanie gry, zanim porozmawiał z jakimikolwiek deweloperami – twierdzi źródło.

Według źródeł obecnie w Amazon Games zatrudnionych ma być tylko tylko kilku deweloperów od MMO. Ich zadaniem jest utrzymywanie przy życiu projektów Lost Ark, Throne and Liberty oraz New World tak, by działały odpowiednio do momentu, aż zostaną wygaszone. Cóż, nie da się jednak ukryć, że skasowanie Lord of the Rings MMORPG nie jest aż tak zaskakujące. Fakt, że o grze było od dawna cicho, nie zwiastował najlepiej.

GramTV przedstawia:

Co jednak ciekawe, sam Amazon rzekomo nie ma zamiaru rezygnować z marki Władca Pierścieni, do której prawa nabył w ramach partnerstwa Middle-earth Enterprises. Trudno się zresztą dziwić, bo filmowy dział firmy Jeffa Bezosa, tworzy wszak serial w tym samym uniwersum pt. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego 3. sezon ma zadebiutować w listopadzie tego roku.

Jak w rozmowie z Eurogamerem zapewnił szefa działu gier Amazona, Jeff Gattis:

Nasz zespół kreatywny nadal bada koncepcję przekonującego, nowego doświadczenia growego, które oddałoby sprawiedliwość światu Tolkiena; ściśle współpracujemy z Middle-earth i pozostajemy podekscytowani tą marką

Mimo skasowania Lord of the Rings MMORPG fani świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena raczej i tak nie będą w najbliższych latach narzekać na nudę. Coraz więcej wskazuje wszak, że Władcę Pierścieni w otwartym świecie szykuje Warhorse Studios, twórcy Kingdom Come: Deliverance. Dodatkowo pojawiają się plotki, jakoby i Crystal Dynamics miało coś tworzyć, ale nie wiadomo, czy to właśnie to nowe doświadczenie growe od Amazonu, czy też całkowicie odrębny projekt.

Źródło:https://www.eurogamer.net/amazon-cancelled-lord-of-the-rings-mmo-new-game-experience

Tagi:

News
RPG
MMORPG
Amazon
skasowany projekt
Władca Pierścieni
Amazon Game Studios
Lord of the Rings
anulowany
MMO
skasowana gra
Jeff Gattis
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 17:23

Ale za to mamy trzeci sezon Pierścieni Władzy ;)

Na nowe MMORPG ktoś by przynajmniej czekał a potem się dobrze bawił 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:08

Bede uparcie twierdził że MMORPG które jest zrobione dla grifterów albo które próbuje naśladować WoW po prostu nie przeżyje w dzisiejszych czasach. 

Wg mnie przepis na MMO dzisiaj jest jeden.

1. Robisz sandbox

2. Wypełniasz go aktywnościami dla casuali. Mowa tutaj o grze dla ludzi jak Pokemon Pokopia, Animal Crossing, Stardew Valley. Dajesz ludziom wirtualny sandbox w którym mogą przebywać. Wziąć kawałek terenu. Zbudować na nim ładny dom. 

3. Dodajesz walkę, przeciwników itp z prostą zasadą. I'm dalej w las, im dalej w góry, im dalej w jaskini tym bardziej niebezpiecznie. Zasada jest prosta - tam gdzie ludzie przebywają tam jest posprzątane.

4. Robisz wyjątki. Ta są jakieś eventy, world bossy itp. np między dwoma miastami znajduje się Boss który się kręci koło drogi blokując trade. Można się go pozbyć. Można go ominąć jeżeli pozostaniesz poza jego zasięgiem ale np by to zrobić trzeba iść w las.

I na takiej grze dodajesz typowe elementy MMO. Dungeony. Rajdy. PVP. Chodzi o to że chcesz by gra była pełna mechanik by ludzie chcieli spędzać w niej czas nie tylko oddalając tygodniowy content. Taki zapełniacz. Chcesz by ci szukający wyzwań też mieli co robić. I finalnie chcesz żeby hardcore gracze mieli wyzwania w najgłębszych miejscach w grze.

Większość MMO umiera z prostego względu. Ktoś naśladuje WoW ale contentu jest na miesiąc. Więc po miesiącu gracze nie mają co robić i uciekają. A jak nie ma graczy to nowi nawet nie chcą przychodzić. Dodatkowo content grupowy w zasadzie staje się niemożliwy. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112