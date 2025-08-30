Koniec spekulacji? Alan Ritchson, znany jako Jack Reacher, rozwiewa plotki o Batmanie dla DCU

Przypomnijmy, że jeden z szefów DC Studios James Gunn wielokrotnie podkreślał, iż Batman to jedno z największych wyzwań dla rozwijanego uniwersum DC. Filmy Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem to osobna linia, więc film The Brave and the Bold musi zaoferować zupełnie nową interpretację Mrocznego Rycerza. Nic dziwnego, że obsada odgrywa tutaj kluczową rolę.
W rozmowie z Variety Ritchson zdradził, że temat Batmana faktycznie padł podczas jego kontaktów z Gunnem, jednak nie należy spodziewać się go w roli Bruce’a Wayne’a:
Cóż, to nie plotka, że James Gunn jest fanem. Sam to powiedział. A czy ja jestem fanem Jamesa Gunna? Zdecydowanie. Nie chcę wprowadzać ludzi w błąd. Padły słowa o Batmanie. Ale stanowczo nie sądzę, żeby Batman był moją przyszłością. Myślę, że mam coś wspólnego z DC. I chciałbym, żeby tak pozostało.
GramTV przedstawia:
Choć aktor nie zamyka sobie drzwi do współpracy z DC, jego wypowiedź brzmi dość definitywnie w kontekście Batmana. Gunn natomiast wciąż podsyca spekulacje – zapytany o Ritchsona w roli Mrocznego Rycerza odpowiedział jedynie: „Poczekajmy i zobaczmy, co się stanie”.
Fani mogą być zawiedzeni, że Ritchson dystansuje się od tej roli, ale jednocześnie nie brakuje głosów, że Gunn ma dla niego inne miejsce w DCU. A przy planach studia, zakładających zaledwie 1–2 filmy rocznie, każda obsadowa decyzja może mieć ogromne znaczenie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!