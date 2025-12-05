Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa – legendarny Shang Tsung z Mortal Kombat miał 75 lat

Świat kina i gier stracił jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych twarzy. W Kalifornii, w wieku 75 lat, zmarł Cary-Hiroyuki Tagawa – aktor, który dla wielu graczy na zawsze pozostanie ikonicznym Shang Tsungiem z filmowej adaptacji Mortal Kombat z 1995 roku. Jego słynne „Your soul is mine!” to jeden z tych cytatów, które na stałe weszły do popkulturowego słownika.

Aktor, wojownik, ikona popkultury

Tagawa urodził się w Tokio, a jako nastolatek przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles uczył swojego autorskiego stylu walki, jednocześnie próbując sił w aktorstwie. Zaczynał skromnie – od epizodycznych występów – ale szybko trafił na plan Ostatniego cesarza Bernardo Bertolucciego, który otworzył mu drzwi do Hollywood.