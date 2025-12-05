Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa – legendarny Shang Tsung z Mortal Kombat miał 75 lat

Jakub Piwoński
2025/12/05 10:10
Choć mocą Shang Tsunga było wyrywanie dusz pokonanych przeciwników, teraz to jego dusza stała się ofiarą. Żegnamy słynnego aktora.

Świat kina i gier stracił jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych twarzy. W Kalifornii, w wieku 75 lat, zmarł Cary-Hiroyuki Tagawa – aktor, który dla wielu graczy na zawsze pozostanie ikonicznym Shang Tsungiem z filmowej adaptacji Mortal Kombat z 1995 roku. Jego słynne „Your soul is mine!” to jeden z tych cytatów, które na stałe weszły do popkulturowego słownika.

Cary-Hiroyuki Tagawa w Mortal Kombat
Cary-Hiroyuki Tagawa w Mortal Kombat

Aktor, wojownik, ikona popkultury

Tagawa urodził się w Tokio, a jako nastolatek przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles uczył swojego autorskiego stylu walki, jednocześnie próbując sił w aktorstwie. Zaczynał skromnie – od epizodycznych występów – ale szybko trafił na plan Ostatniego cesarza Bernardo Bertolucciego, który otworzył mu drzwi do Hollywood.

W kolejnych latach przewinął się przez mnóstwo znanych produkcji w tym m.in: Ostry poker w małym Tokio, Bliźniacy, Licencję na zabijanie, Wschodzące słońce, Pearl Harbor, Planeta małp czy Wyznania gejszy. Gracze kojarzą go jednak przede wszystkim z dwóch światów: Mortal Kombat w roli Shang Tsunga i Tekkena, gdzie zagrał Heihachi. Po latach wrócił nawet jako Shang Tsung w web-serialu Mortal Kombat: Legacy, użyczył też głosu swojej postaci w Mortal Kombat 11.

Jego najbardziej docenioną współczesną rolą był Nobusuke Tagomi w serialu Człowiek z Wysokiego Zamku, gdzie pokazał pełnię swoich możliwości dramatycznych. To właśnie tam wielu młodszych widzów odkryło go na nowo. Tagawa zmarł w szpitalu w Santa Barbara w wyniku komplikacji po przebytym udarze. Nie da się ukryć, że odszedł aktor, który dzięki charyzmie i wyrazistości na ekranie stał się jednym z najbardziej zapamiętywalnych czarnych charakterów w historii adaptacji gier.

Źródło:https://edition.cnn.com/2025/12/05/entertainment/cary-hiroyuki-tagawa-dies-obit-hnk

Popkultura
Cary-Hiroyuki Tagawa
śmierć
aktor
Mortal Kombat
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


