Jack Reacher jako Batman? Aktor komentuje plotki: "nawet nie musiałbyś mi płacić"

Odtwórca roli Jacka Reachera komentuje plotki o swoim rzekomym udziale w filmie o Batmanie.

Choć Batman 2 z Robertem Pattinsonem jest w produkcji, w obwodzie znajduje się także film The Brave and The Bold o Mrocznym Rycerzu dedykowany nowemu uniwersum DC. Problem w tym, że nie znamy jeszcze odtwórcy tej roli. Spekuluje się jednak, że w kostiumie Batmana poczułby się odtwórca roli Jacka Reachera. Czy to dobry pomysł? Jack Reacher jako Batman? Aktor komentuje plotki Alana Ritchsona niedawno pojawił się w wywiadzie WIRED Autocomplete, gdzie poruszono temat jego możliwej roli Batmana. Na jedno z często zadawanych pytań „Czy Alan Ritchson gra Batmana?” odpowiedział w sposób, który rozbudził jeszcze większe spekulacje. Aktor przyznał, że zagrałby Batmana, nawet jeśli James Gunn publicznie zdementował te doniesienia.

Co mnie zadziwia w tej plotce o pragnieniu Batmana, to fakt, że James Gunn osobiście ogłosił publicznie: ‚LOL, on nie gra Batmana. On nie gra Batmana!’ I to coś nie umrze. Codziennie mnie pytają, czy gram Batmana. Tak, czy zagrałbym Batmana? Tak. Czy zapłaciłbym sowicie, żeby być Batmanem? Nie musiałbyś mi nawet płacić, żebym był Batmanem. Tak, założyłbym kostium. [Powiedział głosem Batmana] ‚Gotham jest moje’. Spójrz na to. Nawet nie muszę ćwiczyć. To po prostu przychodzi naturalnie.

GramTV przedstawia:

Pomimo spekulacji, James Gunn potwierdził, że Batman Roberta Pattinsona nie będzie częścią nowego uniwersum, ale na pewno jego częścią będzie The Brave and The Bold. To jeden z kilku filmów rozwijanych jednocześnie w ramach DCU. Film jest wciąż jest na wczesnym etapie produkcji. Fani czekają na konkrety. Brak informacji nasila jednak spekulacje, a ich obiektem stał się właśnie Alan Ritchson. Co ciekawe, warto dodać, że gwiazdor serialu Jack Reacher miał już wcześniej styczność ze światem DC – grał Hawka w serialu Titans.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.