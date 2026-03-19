Koniec ery w Sony. PlayStation Network zniknie już niedługo

Wygląda na to, że nadchodzi koniec pewnej ery w świecie konsol. Według informacji serwisu Insider Gaming, Sony planuje całkowite wycofanie marki „PlayStation Network” oraz skrótu „PSN” do września 2026 roku.

Zniknięcie PlayStation Network – co to tak naprawdę oznacza?

W e-mailu skierowanym do deweloperów, do którego dotarła redakcja, Sony wyjaśnia powody tej decyzji. Firma chce, aby nowa nazwa „lepiej oddawała zakres ich ewoluujących usług cyfrowych”. Firma uspokaja, że modyfikacja dotyczy wyłącznie nazewnictwa i brandingu. Wszystkie funkcje, do których gracze są przyzwyczajeni, pozostaną nienaruszone. Dalej będziemy mieli dostęp do systemu trofeów, listy znajomych, rozgrywki wieloosobowej oraz innych funkcji sieciowych. Termin ma całkowicie zniknąć już we wrześniu.