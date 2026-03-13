Dwa hity Remedy dostaną wsparcie nowej technologii Sony

Konkretniej mówiąc – są to dwa tytuły stworzone przez Remedy Entertainment. Ale nie nadchodzące Control Resonant.

Control i Alan Wake 2 ze wsparciem PSSR

Zamiast tego zaktualizowaną wersję technologii PSSR na konsoli PlayStation 5 Pro wspierać będą Control Ultimate Edition oraz Alan Wake 2. Od kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, samo Remedy napisało jedynie “wkrótce”. Tak czy inaczej, w tym wypadku deweloper w Finlandii postawił na dwie swoje ostatnie jak dotychczas produkcje. Wszak Control wyszło na rynek jeszcze w sierpniu 2019 roku, podczas gdy druga odsłona Alana Wake’a zadebiutowała w październiku 2023 roku, co oznacza, że mowa tu o grach odpowiednio 7- oraz 3-letniej. Obie one mają teraz zyskać mocno ulepszone graficzne oblicze.