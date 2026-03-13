Dwa hity Remedy dostaną wsparcie nowej technologii Sony

Maciej Petryszyn
2026/03/13 18:20
Pod koniec zeszłego miesiąca Sony zapowiedziało ulepszoną wersję jednej ze swoich technologii. Teraz poznaliśmy kolejne tytuły, które będą ją wspierać.

Konkretniej mówiąc – są to dwa tytuły stworzone przez Remedy Entertainment. Ale nie nadchodzące Control Resonant.

Alan Wake 2
Control i Alan Wake 2 ze wsparciem PSSR

Zamiast tego zaktualizowaną wersję technologii PSSR na konsoli PlayStation 5 Pro wspierać będą Control Ultimate Edition oraz Alan Wake 2. Od kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, samo Remedy napisało jedynie “wkrótce”. Tak czy inaczej, w tym wypadku deweloper w Finlandii postawił na dwie swoje ostatnie jak dotychczas produkcje. Wszak Control wyszło na rynek jeszcze w sierpniu 2019 roku, podczas gdy druga odsłona Alana Wake’a zadebiutowała w październiku 2023 roku, co oznacza, że mowa tu o grach odpowiednio 7- oraz 3-letniej. Obie one mają teraz zyskać mocno ulepszone graficzne oblicze.

We wpisie opublikowanym przez samo Redemy możemy wyczytać:

CONTROL Ultimate Edition oraz Alan Wake 2 będą wspierać nowe PSSR.

Ta bardziej zaawansowana wersja PSSR już wkrótce będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy PlayStation 5 Pro, wprowadzając zauważalne poprawki w kwestii stabilności obrazu i wyrazistości ruchu.

Eksploruj Najstarszy Dom oraz Bright Falls wraz z nowym poziomem wizualnej jakości.

Ulepszony PSSR wywodzi się z technologii Project Amethyst, którą współtworzyły Sony oraz AMD. Ma on zapewnić najnowsze osiągnięcia tejże technologii, dodając nowe narzędzie ustawień o nazwie Enhance PSSR Image Quality. Za jego pomocą posiadacze PS5 Pro będą mogli przekonać się, jak ulepszone PSSR wypada w każdej z produkcji, która będzie wspierać tę technologię. Poza Control oraz Alan Wake 2 będzie to również wydane niedawno Resident Evil Requiem. Jeżeli chodzi o wrażenia, to naszym oczom ma ukazać się rzekomo wyraźnie ostrzejsza grafika, aczkolwiek o tym, czy tak będzie, przekonamy się dopiero za jakiś czas.

Źródło:https://insider-gaming.com/control-and-alan-wake-2-to-get-upgraded-pssr-support/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

