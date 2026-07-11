Koniec eksperymentów w XBOX-ie? Microsoft podobno nie chce już AA i indie

To może być całkowite przewartościowanie tym, czym Zieloni byli. I czym mają być.

XBOX rezygnuje z AA i indie?

Jak bowiem zapewnia Jason Schreier z agencji Bloomberg, XBOX zamierza w odmienny sposób podejść do wydawanych przez siebie gier. W praktyce ma to oznaczać de facto porzucenie rynku produkcji AA oraz indie, gdyż gamingowy dział Microsoftu, jak twierdzi Schreier, nie jest w ogóle zainteresowany tym segmentem. To właśnie z tego powodu Zieloni mieli w następstwie niedawnego resetu pożegnać trzy studia kojarzone bardziej z tą gałęzią branży. Mowa tutaj o Compulsion Games i Double Fine, które po latach działania w ramach XBOX Games Studios ponownie stały się niezależne, ale i Ninja Theory, które przeszło w nowe ręce.