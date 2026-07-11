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Koniec eksperymentów w XBOX-ie? Microsoft podobno nie chce już AA i indie

Maciej Petryszyn
2026/07/11 15:30
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XBOX wkracza w nowy etap swojego funkcjonowania. A przynajmniej na to wskazują oficjalne i medialne zapowiedzi.

To może być całkowite przewartościowanie tym, czym Zieloni byli. I czym mają być.

XBOX
XBOX

XBOX rezygnuje z AA i indie?

Jak bowiem zapewnia Jason Schreier z agencji Bloomberg, XBOX zamierza w odmienny sposób podejść do wydawanych przez siebie gier. W praktyce ma to oznaczać de facto porzucenie rynku produkcji AA oraz indie, gdyż gamingowy dział Microsoftu, jak twierdzi Schreier, nie jest w ogóle zainteresowany tym segmentem. To właśnie z tego powodu Zieloni mieli w następstwie niedawnego resetu pożegnać trzy studia kojarzone bardziej z tą gałęzią branży. Mowa tutaj o Compulsion Games i Double Fine, które po latach działania w ramach XBOX Games Studios ponownie stały się niezależne, ale i Ninja Theory, które przeszło w nowe ręce.

GramTV przedstawia:

Już wcześniej była mowa, że od teraz XBOX chce kłaść główny nacisk na swoje najsilniejsze marki. Te, co ciekawe, powiązane są głównie z ZeniMax Media. Z jednej strony są to The Elder Scrolls oraz Fallout, w których przypadku gracze od ponad dekady czekają odpowiednio na część szóstą i piątą. Do tego dochodzą tworzone dotychczas przez id Software Quake i DOOM – ten drugi otrzymał niedawno nowy dodatek. Listę wieńczyć ma Wolfenstein, którego trzecia odsłona ma według plotek powstawać. Gołym okiem widać zatem, iż Zieloni zamierzają inwestować w swoiste pewniaki.

W tej wyliczance nie można pominąć jeszcze jednego hegemona, aczkolwiek kompletnie odmiennego pod względem stylistyki. Minecraft, bo o nim tu mowa, cieszy się niesłabnącą popularnością. I to na tyle dużo, że mówi się wręcz, iż to on był dotychczas finansowym filarem XBOX Games Studios, pozwalającym na finansowanie innych projektów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20619-xbox-will-stop-working-on-aa-or-indie-games

Tagi:

News
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Indie games
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Xbox
Jason Schreier
Bloomberg
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Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112