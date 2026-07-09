Dlaczego gracze Diablo 4 nagle zaczęli kręcić się w kółko? To może sugerować poważniejszy problem

Czyżby eksperymentowanie z buildami przestało mieć sens? Gracze narzekają na zmiany w Diablo 4.

Nowy sezon Diablo 4, jak każdy poprzedni, przyniósł kolejne zmiany w balansie postaci i umiejętności. Wcześniej pisaliśmy o zmianie w mocy pewnego przedmiotu. Teraz skupimy się na bulidach, a właściwie tym, że… przestały mieć znaczenie. Gracze Diablo 4 narzekają na zmiany w balansie nowego sezonu Jak zwykle część buildów zyskała na sile, inne straciły na znaczeniu, ale tym razem dyskusja wśród graczy koncentruje się wokół zupełnie innego problemu. Popularny wpis na Reddicie sugeruje, że niezależnie od wybranej klasy coraz więcej osób gra dziś w bardzo podobny sposób.

Autor wpisu przyznaje, że gra praktycznie w każdy sezon Diablo 4, ale dopiero teraz zauważył tak wyraźną dominację jednego stylu rozgrywki. Chodzi o tzw. spin buildy – określenie używane przez społeczność na buildy, w których postać niemal nieustannie obraca się lub porusza, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół siebie. Takie konfiguracje pozwalają błyskawicznie czyścić kolejne grupy wrogów, często przy minimalnej liczbie wciskanych przycisków. Gram praktycznie w każdy sezon i mam wrażenie, że po raz pierwszy zdecydowana większość graczy, których spotykam, używa jakiejś odmiany builda opartego na spinnie. Gram teraz Pen Rogue, ale nawet levelowałem Dancing with the Spin. Po co w ogóle rzucać czary albo normalnie atakować przeciwników? Pod wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy. Część graczy zgadza się z tą opinią, ale inni przekonują, że popularność takich buildów nie wynika z ich siły. Te buildy oparte na spinnie nawet nie są najmocniejsze. Ludzie grają nimi, bo są szybkie, wygodne i wymagają naciskania minimalnej liczby przycisków. Na tę odpowiedź autor kolejnego komentarza odparł krótko: Tak. Jestem leniwy. Inny gracz przyznał z kolei: Cały dzień muszę myśleć. To ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę podczas bezmyślnego grania.

GramTV przedstawia:

Nie zabrakło również opinii, że w grach z serii Diablo od lat wygrywa prostota. Jeśli miałbym wciskać pięć razy więcej przycisków, żeby osiągnąć dokładnie ten sam efekt, wybiorę build na jeden przycisk, nawet jeśli będzie odrobinę wolniejszy. Dyskusja pokazuje, że problemem dla części społeczności nie jest wyłącznie balans klas, ale także coraz większe podobieństwo stylów rozgrywki. Jeśli najbardziej opłacalnym lub najwygodniejszym rozwiązaniem staje się ten sam schemat walki, wybór klasy zaczyna mieć mniejsze znaczenie niż wcześniej. Oczywiście podobne dyskusje towarzyszą praktycznie każdemu sezonowi Diablo 4. Blizzard regularnie wprowadza zmiany w balansie, wzmacnia jedne buildy i osłabia inne, starając się odświeżać metę. Nic więc dziwnego, że to właśnie gracze wracający do Sanktuarium co sezon najszybciej odczuwają różnice i porównują aktualny stan gry z poprzednimi aktualizacjami.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









