Minecraft był finansowym filarem Xboxa? Nowy raport ujawnia kulisy działalności

Ostatnie dni przyniosły wiele informacji dotyczących zmian w strukturach Microsoft Gaming . Firma przeprowadza reorganizację, redukuje liczbę stanowisk i wprowadza nowy model zarządzania. W tle tych wydarzeń Bloomberg opublikował raport przedstawiający kulisy funkcjonowania działu Xbox.

Nowy raport Bloomberga rzuca światło na funkcjonowanie działu gier Microsoftu. Według jego ustaleń przez pewien czas zyski z Minecrafta pomagały finansować pozostałe projekty Xboxa.

Według źródeł zaznajomionych z działalnością firmy, zyski generowane przez Minecrafta były przez pewien czas wykorzystywane do finansowania pozostałego portfolio gier Xboxa. Oznacza to, że ogromny sukces produkcji studia Mojang miał wspierać rozwój innych projektów należących do gamingowego oddziału Microsoftu.

Raport zwraca również uwagę na rosnącą rolę Mojang w nowej strukturze firmy. Szefowa Xboxa, Asha Sharma, zapowiedziała większe inwestycje w studio odpowiedzialne za Minecrafta, uznając, że jego potencjał nie był dotąd w pełni wykorzystywany. W efekcie zarówno Mojang, jak i King – twórcy serii Candy Crush – mają raportować bezpośrednio do niej.

Publikacja Bloomberga pojawiła się w czasie szeroko zakrojonej restrukturyzacji Microsoft Gaming. Firma przygotowuje zmiany organizacyjne oraz redukcję około 3200 etatów, mające uprościć strukturę zarządzania i poprawić sytuację finansową działu odpowiedzialnego za gry.