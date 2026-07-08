Minecraft był finansowym filarem Xboxa? Nowy raport ujawnia kulisy działalności

Sukces gry miał przez długi czas pomagać w finansowaniu pozostałych projektów gamingowego oddziału Microsoftu.
Nowy raport Bloomberga rzuca światło na funkcjonowanie działu gier Microsoftu. Według jego ustaleń przez pewien czas zyski z Minecrafta pomagały finansować pozostałe projekty Xboxa.
Minecraft miał finansować rozwój portfolio Xboxa
Ostatnie dni przyniosły wiele informacji dotyczących zmian w strukturach Microsoft Gaming. Firma przeprowadza reorganizację, redukuje liczbę stanowisk i wprowadza nowy model zarządzania. W tle tych wydarzeń Bloomberg opublikował raport przedstawiający kulisy funkcjonowania działu Xbox.
Według źródeł zaznajomionych z działalnością firmy, zyski generowane przez Minecrafta były przez pewien czas wykorzystywane do finansowania pozostałego portfolio gier Xboxa. Oznacza to, że ogromny sukces produkcji studia Mojang miał wspierać rozwój innych projektów należących do gamingowego oddziału Microsoftu.
GramTV przedstawia:
Raport zwraca również uwagę na rosnącą rolę Mojang w nowej strukturze firmy. Szefowa Xboxa, Asha Sharma, zapowiedziała większe inwestycje w studio odpowiedzialne za Minecrafta, uznając, że jego potencjał nie był dotąd w pełni wykorzystywany. W efekcie zarówno Mojang, jak i King – twórcy serii Candy Crush – mają raportować bezpośrednio do niej.
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