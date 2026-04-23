Kompromitujący bilans PlayStation. Na 12 gier-usług aż 8 projektów skasowano

Po rozstaniu z Sony Shuhei Yoshida chętnie udziela wywiadów. I dzieli się w nich smaczkami z czasów swojej współpracy z japońskim gigantem.

Tym razem były szef PlayStation Studios wrócił pamięcią do powodów swojego odsunięcia od produkcji first-party. O co poszło? Grafika wygenerowana przez AI Z 12 gier live service PlayStation skasowało aż 8 Wygląda na to, że w firmie doszło wówczas do zwykłego sporu kompetencyjnego. Po jednej stronie barykady stanął właśnie Yoshida, po drugiej zaś ówczesny dyrektor generalny PlayStation, Jim Ryan. Ten ostatni już w 2022 roku szumnie zapowiedział, iż firma dostarczy 12 produkcji typu live-service. Już sam ten pomysł wydawał się mocno zaskakujący i to pomimo faktu, że w momencie wypowiadania tych słów rynek nie był jeszcze tak przesycony.

I wygląda na to, że Yoshida zdawał sobie sprawę z tego ryzyka, przez co naraził się Ryanowi: Jim Ryan chciał mnie usunąć z działu first-party, ponieważ go nie słuchałem. Poprosił mnie o zrobienie kilku niedorzecznych rzeczy, a ja powiedziałem “Nie”.

Naciski ze strony Ryana potwierdził też Del Walker, były deweloper Naughty Dog. Same plany jednak nigdy nie doczekały się realizacji. Aż 8 ze wspomnianych 12 pozycji zostało skasowane, wcześniej jednak przyczyniając się do przepalenia sporej liczby pieniędzy. Taki los spotkał m.in. grę-usługę God of War od Bluepoint czy też produkcję przygotowywaną przez Bend Studio. Do tego dochodzi jedna z największych porażek ostatnich lat, Concord. Ten co prawda się ukazał, ale tylko po to, by po dramatycznie złej premierze jego serwery zostały zamknięte już po 2 tygodniach. W efekcie obecnie z tej listy byłego CEO zagrać możemy tylko w Helldivers 2 i Marathon. Ten pierwszy tytuł faktycznie okazał się sukcesem i do dziś, ponad 2 lata po premierze, cieszy się sporą popularnością. Gorzej sprawy mają się w przypadku wydanego kilka tygodni temu Marathonu. Gra Bungie bynajmniej nie podbiła rynku, a generowane przez nią liczby na komputerach osobistych nie nastrajają pozytywnie w kontekście przyszłości. Czy zatem Yoshida miał rację, stawiając na szali swoje ówczesne stanowisko?

