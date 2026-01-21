Kolejny serial science fiction Netflixa po cichu skasowany. Hitowa produkcja nie doczeka się nowego sezonu

Na szczęście historia została zakończona w poprzednim.

Jeszcze na początku stycznia informowaliśmy, że Netflix skasował dwa swoje oryginalne seriale anime z gatunku science fiction po zaledwie jedncych sezonach. Teraz platforma potwierdziła, że anulowanych produkcji jest więcej i ten sam los spotkał Alice in Borderland. Hitowy japoński serial, będący odpowiedzią na koreańskie Squid Game, powrócił w ubiegłym roku z trzecim sezonem i jak się teraz okazało, był to definitywny koniec produkcji. Alice in Borderland – Netflix skasował swój hitowy japoński serial science fiction W swoim najnowszym raporcie Netflix napisał, że „trzeci i zarazem ostatni sezon Alice in Borderland”, zgromadził 25 milionów wyświetleń w ciągu sześciu miesięcy od premiery między lipcem a grudniem 2025 roku. To pozwoliło serialowi uplasować się na 36. miejscu wśród najchętniej oglądanych produkcji platformy w tym półroczu. Dla porównania, o jedno miejsce wyżej znalazł się czwarty sezon Wiedźmina z wynikiem 25,4 miliona odsłon. Tradycyjnie platforma nie podała powodów, przez które czwarty sezon serialu nie otrzymał zielonego światła.

Alice in Borderland zadebiutowało na Netflixie 10 grudnia 2020 roku i szybko zyskała międzynarodową popularność. Serial opowiadał historię Arisu, młodego mężczyzny pochłoniętego grami wideo, który niespodziewanie trafia do alternatywnej rzeczywistości zwanej Borderland. Tam, aby przeżyć, musi brać udział w brutalnych i bezwzględnych rozgrywkach, jednocześnie budując relacje z innymi uczestnikami. Po sukcesie pierwszego sezonu Netflix zamówił kolejne dwie serie. Drugi sezon początkowo sprawiał wrażenie naturalnego zakończenia, jednak platforma zdecydowała się jeszcze na trzecią odsłonę, która miała premierę 25 września 2025 roku. Choć finał zapewnił domknięcie wątku głównego bohatera, wśród fanów pojawiały się nadzieje na dalszą kontynuację. Te zostały ostatecznie rozwiane wraz z decyzją o anulowaniu serialu.

Jeśli chodzi o odbiór krytyków, trzeci sezon Alice in Borderland uzyskał 63% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, na podstawie ośmiu ocen. Wynik ten potwierdził, że serial utrzymał solidny poziom do samego końca, choć nie wszyscy krytycy byli jednomyślni co do jakości finału. Aktor wcielający się w Arisu, Kento Yamazaki, jeszcze w dniu premiery trzeciego sezonu nie ukrywał chęci powrotu do roli w przypadku ewentualnego przedłużenia serialu. W jednym z wywiadów wyraził gotowość dalszego udziału w projekcie. I oczywiście, jeśli serial miałby być kontynuowany w jakiejkolwiek formie, bardzo chętnie byłbym jego częścią. Decyzja Netflixa sprawia jednak, że Alice in Borderland przechodzi do historii jako zamknięta, trzysezonowa opowieść. Choć serial nie doczeka się dalszego ciągu, kończy się z wynikiem oglądalności, który stawia go w gronie najpopularniejszych produkcji platformy drugiej połowy 2025 roku. Alice in Borderland – recenzja 3. sezonu. Gra o wszystko

