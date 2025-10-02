Alice in Borderland – recenzja 3. sezonu. Gra o wszystko

Kiedy w 2022 roku na Netfliksie zakończył się drugi sezon Alice in Borderland, wielu widzów było przekonanych, że to koniec historii Arisu i Usagi. Finał sezonu wydawał się najlepiej zamykać historię z serialu, jak i poszczególne wątki, a widzowie otrzymali pytania dotyczące tajemniczego świata gier. Jednak twórcy zostawili małą furtkę w postaci karty Jokera, enigmatycznego bohatera, który jako jedyny pozostał niepokonany w alternatywnej rzeczywistości, co od razu rozbudziło spekulacje fanów. Widzowie aż trzy długie lata musieli czekać na ujawnienie dalszych losów dwójki głównych bohaterów i zupełnie nowej serii gier organizowanej tym razem przez Jokera. Trzeci sezon Alice in Borderland otwiera nowy rozdział brutalnych rozgrywek, ale czy rzeczywiście był on aż tak potrzebny?

Minęło pięć lat od powrotu do rzeczywistego świata. Arisu i Usagi żyją jako para, próbując odnaleźć się po traumatycznych doświadczeniach. Na horyzoncie pojawia się jednak Ryuji Matsuyama, naukowiec zafascynowany pograniczem życia i śmierci. To właśnie on staje się dla dwójki bohaterów katalizatorem powrotu do świata gier. A wraz z nim powraca także Banda, dawny gracz, który zdecydował się pozostać w krainie gier i teraz pełni rolę swoistego akwizytora, sprzedającego „doświadczenie” przejścia między światami.

Po pierwszym epizodzie, kolejne odcinki naprawdę dają nadzieję na coś, co mogłoby trzymać poziom pierwszych serii. Mniejsze składy graczy, proste zasady, przejrzyste stawki, to powrót do tego, co w Alice in Borderland działało najlepiej. Gry takie jak te z zombie, czy pociągiem angażują emocjonalnie i budują napięcie, które sprawia, że widz zastanawia się, jak sam poradziłby sobie w takiej sytuacji. Niestety, z czasem to wszystko zaczyna się rozpadać. Scenarzyści próbują przebić widowiskowością drugą serię, ale w efekcie popadają w przesadę. Zasady gier stają się nielogiczne, reguły zmieniają się w trakcie rozgrywki, a sam finał przypomina chaotyczny pokaz efektów specjalnych, w którym trudno doszukać się jakiejkolwiek spójności. To fundamentalny problem tego sezonu, który pozbawiony jest esencji tej serii, w której uczestnicy zawsze mieli jakąś drogę ucieczki, tajną strategię, aby wygrać rozgrywkę i po prostu przeżyć.

Arisu i Usagi nadal stanowią serce opowieści. On jako strateg, ona jako fizyczna siła i moralna podpora. Ich relacja, choć momentami popada w zbyt melodramatyczne klisze, nadal potrafi wzruszyć i wciągnąć. O wiele gorzej wypadają nowe postacie, chociaż Ryuji dostaje ciekawy wątek związany z osobistą tragedią i obsesją na punkcie życia po śmierci. Reszta nowych graczy to jednak papierowe sylwetki, które nijak mają się do pamiętnych drugoplanowych bohaterów z poprzednich sezonów. Dopiero w decydującej grze dowiadujemy się o nich nieco więcej, ale jest już za późno, aby jakkolwiek ich losy mogły emocjonować.

To nie ten Joker

Po sezonie drugim tajemnica Borderland została wyjaśniona, więc trzeci próbuje tę formułę rozwinąć i pogłębić, ale robi to nieumiejętnie. Zamiast zostawić odrobinę niedopowiedzeń, które nadawały poprzednim odcinkom atmosferę niepewności, scenarzyści próbują wszystko dopowiedzieć i uporządkować. Tym samym serial odkrywa wszystkie karty i traci swój ogromny atut. Zamiast przerażającej, niepojętej siły, staje się miejscem niemal skomercjalizowanym, dostępnym do doświadczenia dla każdego chętnego. To ryzykowna decyzja, która odbiera serii jej unikatowy klimat.