29 lat temu pojawił się serial, który zmienił telewizję. To było jedno z ciekawszych podejść do tematyki wampirów

Wampiry i ich zjawiskowy postrach wkrótce będą świętowały swoją trzydziestkę!

10 marca 1997 roku na antenie amerykańskiej stacji The WB zadebiutował serial Buffy the Vampire Slayer, w Polsce znany jako Buffy: Postrach wampirów. Produkcja szybko stała się jednym z najbardziej kultowych seriali końca lat 90. i początku XXI wieku, łącząc horror, dramat młodzieżowy i elementy komedii. Serial Buffy: Postrach Wampirów kończy dziś 29 lat Historia Buffy zaczęła się kilka lat wcześniej. W 1992 roku powstał film Buffy the Vampire Slayer w reżyserii Frana Rubela Kuzui. Choć produkcja nie odniosła ogromnego sukcesu, jej scenarzysta Joss Whedon uznał, że pomysł na historię nastolatki walczącej z potworami ma znacznie większy potencjał. Kilka lat później Whedon powrócił do koncepcji i stworzył serialową wersję opowieści. Główną rolę otrzymała Sarah Michelle Gellar, która wcieliła się w Buffy Summers, nastolatkę wybraną do walki z wampirami, demonami i innymi nadnaturalnymi zagrożeniami.

Akcja serialu rozgrywała się w fikcyjnym miasteczku Sunnydale, zbudowanym nad tzw. “Hellmouth”, czyli portalem prowadzącym do piekielnych wymiarów. Buffy, wraz z przyjaciółmi, regularnie mierzyła się tam z kolejnymi potworami. Obok Gellar w serialu występowali między innymi Nicholas Brendon jako Xander, Alyson Hannigan jako Willow, Anthony Stewart Head w roli Gilesa oraz David Boreanaz jako wampir Angel. Pierwsze sezony emitowane przez The WB przyciągały kilka milionów widzów tygodniowo, co jak na młodzieżową produkcję było bardzo dobrym wynikiem. Z czasem serial przeniesiono do stacji UPN, gdzie powstały jego ostatnie sezony.

GramTV przedstawia:

Buffy: Postrach wampirów doczekał się siedmiu sezonów emitowanych w latach 1997-2003. Serial zdobył ogromną popularność wśród młodych widzów, a jednocześnie zebrał bardzo dobre recenzje krytyków, którzy chwalili go za inteligentne dialogi, metaforyczne podejście do problemów dorastania oraz oryginalne podejście do gatunku horroru. Produkcja doczekała się także spin-offu w postaci serialu Angel, który koncentrował się na postaci wampira granego przez Davida Boreanaza. Dziś Buffy: Postrach wampirów uznawany jest za jeden z najważniejszych seriali przełomu wieków. Produkcja miała duży wpływ na późniejsze seriale młodzieżowe i fantasy, a sama postać Buffy stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek telewizji. Ponad ćwierć wieku po premierze serial wciąż ma wierną społeczność fanów, a jego odcinki regularnie pojawiają się na platformach streamingowych i w telewizyjnych powtórkach.