Najbardziej oczekiwana kontynuacja science fiction z terminem premiery. Na zakończenie historii nie będziemy długo czekać

Informacja pojawiła się podczas wizyty aktorki Rebecci Ferguson w programie Today, gdzie promowała film Peaky Blinders: Nieśmiertelny wraz z Cillianem Murphym. Prowadzący rozmowę zapytał wprost o to, kiedy widzowie zobaczą trzeci sezon serialu science fiction. Aktorka odpowiedziała:

Fani serialu Silos wreszcie otrzymali pierwsze konkrety dotyczące premiery kolejnego sezonu. Choć zdjęcia do czwartej, finałowej odsłony produkcji zostały już zakończone, widzowie wciąż czekają na premierę trzeciego sezonu. Teraz jednak główna gwiazda serialu zdradziła, kiedy można spodziewać się jego debiutu.

Nie mogę podać konkretnego dnia. Naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że będzie to latem i że serial wtedy się pojawi.

Gwiazda Silosu podkreśliła także, że kolejne odcinki mogą pozytywnie zaskoczyć widzów. Jej zdaniem produkcja rozwija się w sposób rzadko spotykany w telewizji.

Muszę powiedzieć, że robi się coraz lepiej i lepiej. Rzadko zdarza się, aby serial z każdym sezonem rozwijał historię w tak interesujący sposób. Zazwyczaj z czasem zaczynają tracić impet, a tutaj jest wręcz odwrotnie.

Serial oparty jest na powieściach Hugh Howey, a nadchodzący sezon ma adaptować wydarzenia z książek Zmiana oraz Pył. Twórcy zdecydowali się jednak połączyć wątki z obu części i rozłożyć je na dwa sezony, aby zachować ciągłość historii oraz utrzymać w centrum wydarzeń postać Juliette Nichols i mieszkańców Silosu 18.

Dokładny termin premiery pozostaje tajemnicą, jednak można przypuszczać, że nowe odcinki trafią na Apple TV po zakończeniu emisji kolejnych dużych produkcji science fiction platformy. W harmonogramie znajdują się między innymi For All Mankind oraz jego spin off Star City, które mają wypełnić ramówkę wiosną.