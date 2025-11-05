Trzeci sezon Alice in Borderland podtrzymuje ogromny sukces na Netflixie. Fani wciąż czekają na decyzję o kontynuacji

Trzeci sezon Alice in Borderland nie tylko ponownie przyciągnął uwagę widzów na całym świecie, ale także umocnił pozycję serialu jako najchętniej oglądanego japońskiego produkcji aktorskiej w historii Netflixa. Mimo to na oficjalne potwierdzenie czwartego sezonu wciąż czekamy, a oczekiwanie fanów rośnie szczególnie po zakończeniu, które zostawiło historię w jeszcze większym napięciu niż poprzednie części.

Alice in Borderland podtrzymuje swój sukces na platformie Netflix

Po blisko trzyletniej przerwie, trzeci sezon pojawił się na platformie pod koniec września. Kontynuuje on wydarzenia po zaskakującym finale drugiej serii, rozwijając kolejne wątki rozgrywające się w brutalnym świecie gier o przetrwanie. Sezon kończy się jednak kolejnym dużym cliffhangerem, jednoznacznie sugerując, że historia Arisu i jego towarzyszy nie została jeszcze opowiedziana do końca.