Trzeci sezon Alice in Borderland podtrzymuje ogromny sukces na Netflixie. Fani wciąż czekają na decyzję o kontynuacji

Netflix może mieć powody do świętowania, bowiem trzeci sezon Alice in Borderland odnosi spore sukcesy na platformie.
Trzeci sezon Alice in Borderland nie tylko ponownie przyciągnął uwagę widzów na całym świecie, ale także umocnił pozycję serialu jako najchętniej oglądanego japońskiego produkcji aktorskiej w historii Netflixa. Mimo to na oficjalne potwierdzenie czwartego sezonu wciąż czekamy, a oczekiwanie fanów rośnie szczególnie po zakończeniu, które zostawiło historię w jeszcze większym napięciu niż poprzednie części.
Alice in Borderland podtrzymuje swój sukces na platformie Netflix
Po blisko trzyletniej przerwie, trzeci sezon pojawił się na platformie pod koniec września. Kontynuuje on wydarzenia po zaskakującym finale drugiej serii, rozwijając kolejne wątki rozgrywające się w brutalnym świecie gier o przetrwanie. Sezon kończy się jednak kolejnym dużym cliffhangerem, jednoznacznie sugerując, że historia Arisu i jego towarzyszy nie została jeszcze opowiedziana do końca.
Jak podaje serwis What’s On Netflix, który monitoruje dane popularnej platformy streamingowej, Alice in Borderland pozostaje najpopularniejszym japońskim serialem aktorskim sygnowanym jako Netflix Original. Dotychczasowe wyniki trzeciego sezonu tylko umocniły tę pozycję. Od premiery 25 września, trzeci sezon spędził pięć tygodni w globalnym TOP 10 Netflixa, zgromadził ponad 142 miliony godzin oglądania, a także zdobył pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych seriali na świecie w tygodniach od 28 września do 5 października.
GramTV przedstawia:
Ten wynik jest niższy od drugiego sezonu (228,9 milionów godzin przez 6 tygodni), ale z kolei wyższy niż pierwszy sezon (182,9 mln godzin przez 11 tygodni), który miał dwa odcinki więcej. To jasno pokazuje, że zainteresowanie serią wciąż pozostaje ogromne, nawet jeśli widownia reaguje nieco ostrożniej po dłuższej przerwie.
SPOILER – Ostatnie sceny trzeciego sezonu przedstawiają amerykańską kelnerkę o imieniu Alice, co jest jednoznaczną zapowiedzią możliwego przeniesienia historii poza Japonię. – KONIEC SPOILERA. Na razie Netflix nie skomentował oficjalnie planów dotyczących czwartego sezonu, ale skala globalnej oglądalności stanowi silny argument na rzecz kontynuacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!