Netflix przygotował coś specjalnego dla fanów dinozaurów i podbił serca widzów oraz krytyków (100% na RT). Za projektem stoi sam Steven Spielberg

Ten serial przebił nawet Ołowiane dzieci i Bridgertonów, dwa ostatnie hity platformy. Czy to najlepszy dokument przyrodniczy ostatnich lat?

Dinozaury najwyraźniej wciąż rozbudzają wyobraźnię widzów. Wiedzą o tym autorzy sukcesu ubiegłorocznego powrotu Jurassic World. Ale najwyraźniej, wiedzą o tym także decydenci z Netflix, którzy postanowili to wykorzystać. Jak donosi Gazeta.pl, nowy serial dokumentalny o dinozaurach szturmem zdobywa Netfliksa. Produkcja Czego nie wiemy o dinozaurach zadebiutowała w serwisie 6 marca i potrzebowała zaledwie doby, by zostać najchętniej oglądaną produkcją odcinkową w aż 53 krajach. Kilka dni później skala sukcesu jeszcze się powiększyła – 9 marca serial zajmował już pierwsze miejsce w 69 państwach. W tym także w Polsce. Czego nie wiemy o dinozaurach – serial dokumentalny stał się hitem Netflix Nowa produkcja jest obecnie w topce najchętniej oglądanych produkcji Netflix w naszym kraju. W pierwszej dziesiątce popularności w Polsce wciąż utrzymują się także Ołowiane dzieci, Bridgertonowie oraz Nocny agent.

Skąd ten sukces? Popularność serialu idzie w parze z bardzo dobrym przyjęciem ze strony krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja zdobyła 100 procent pozytywnych recenzji od krytyków oraz 72 procent od widzów. Wielu recenzentów podkreśla zarówno wysoki poziom narracji, jak i imponujące efekty wizualne, dzięki którym prehistoryczny świat został pokazany z wyjątkowym rozmachem. Produkcję można traktować jako kontynuację dokumentalnej drogi zapoczątkowanej wcześniej w serwisie. Nowy serial jest szczególnie mocno powiązany z jedną z wcześniejszych produkcji platformy. Czego nie wiemy o dinozaurach to bowiem najnowszy projekt twórców serii Życie na planecie Ziemia.

Serial przedstawia historię świtu i zmierzchu ery dinozaurów – od momentu pojawienia się tych stworzeń na Ziemi, przez ich ewolucję i dominację, aż po wydarzenia, które doprowadziły do ich ostatecznego wyginięcia. Twórcy zapowiadają produkcję jako widowiskową podróż do zaginionego świata sprzed milionów lat. Producentem wykonawczym projektu jest Steven Spielberg. Narratorem w oryginalnej wersji językowej został Morgan Freeman, natomiast w polskiej wersji widzowie usłyszą charakterystyczny głos Krystyna Czubówna. Krytycy nie szczędzą serialowi pochwał – część z nich określa go wręcz jako jeden z najlepszych dokumentów przyrodniczych ostatnich lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









